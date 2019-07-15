Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışı havadan görüntülendi - İSTANBUL
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- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Hafıza 15 Temmuz Müzesi Havadan görüntüler İSTANBUL -15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen altında bin 500 metrekarelik alana inşa edilen Hafıza 15 Temmuz Müzesi, FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen hain...
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:41 Kaynak: AA
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
Hafıza 15 Temmuz Müzesi
Havadan görüntüler İSTANBUL -15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası
girişinde 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen altında bin 500 metrekarelik alana inşa edilen Hafıza 15 Temmuz Müzesi, FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üçüncü yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın katıldığı etkinlikle açıldı.
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