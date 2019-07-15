Son Dakika Haberleri: Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışı havadan görüntülendi - İSTANBUL
Son Dakika Güncel Haber

Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışı havadan görüntülendi - İSTANBUL

4 saat önce

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Hafıza 15 Temmuz Müzesi Havadan görüntüler İSTANBUL -15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen altında bin 500 metrekarelik alana inşa edilen Hafıza 15 Temmuz Müzesi, FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen hain...

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
Hafıza 15 Temmuz Müzesi
Havadan görüntüler İSTANBUL -15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen altında bin 500 metrekarelik alana inşa edilen Hafıza 15 Temmuz Müzesi, FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üçüncü yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı etkinlikle açıldı.
Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışı havadan görüntülendi - İSTANBUL
Anadolu Yakası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:41 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TRT'den gururlandıran 15 Temmuz klibi: Ne sandın! Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı 15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu Adana'da metil alkol zehirlenmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 03:44:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışı havadan görüntülendi - İSTANBUL
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]