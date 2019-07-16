Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışı - Vatandaşlarla röportaj - İSTANBUL
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- Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışı Vatandaşlarla röportaj İSTANBUL -15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen altında bin 500 metrekarelik alana inşa edilen Hafıza 15 Temmuz Müzesi, FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen hain darbe...
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:33 Kaynak: AA
- Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışı
Vatandaşlarla röportaj İSTANBUL -15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası
girişinde 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen altında bin 500 metrekarelik alana inşa edilen Hafıza 15 Temmuz Müzesi, FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üçüncü yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın katıldığı etkinlikle açıldı. Vatandaşlarla röportaj...
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 15 Temmuz paylaşımı TRT'den gururlandıran 15 Temmuz klibi: Ne sandın! Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı 15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu