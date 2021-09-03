"Hafıza" belgeseli son bölümüyle TRT Avaz'da - Son Dakika

Osmanlı Devleti'ni devlet arşivlerinden elde edilen bilgilerle anlatan "Hafıza" belgeseli, "Merhamet" konulu son bölümüyle ekranlara geliyor.

Sunuculuğunu Pelin Çift ve Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal'ın üstlendiği belgeselin son bölümü bu akşam saat 20.30'da TRT Avaz'da izleyiciyle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, devlet arşivlerini inceleyerek, ilk elden öğrenilen bilgiler ışığında bir belgesel serisi hazırlayan TRT Avaz, bu belgesel serisiyle Osmanlı Devleti'ni doğru şekilde tanıtmayı amaçlıyor.

Osmanlı merhameti konuşulacak

Osmanlı Devleti'nin merhametinin özel belgeler eşliğinde anlatıldığı son bölümde, Devlet Arşivleri Başkan Yardımcısı Cevat Ekici, Doç. Dr. Tuğba Belenli, Prof. Dr. M. Ali Çakmak ve Devlet Arşivleri Daire Başkanı Mustafa Afşar röportajlarıyla programa katkı sağlayacak.

Kuş sarayları, ormanlara verilen önem, eytam sandıkları ve canlılara verilen değerin ele alındığı bölümde, Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Sultan II. Mustafa'nın sefere giden orduya hiçbir canlıya zarar verilmemesi ile ilgili ferman yayınlamasını anlatacak.

Orijinal belgeler ışığında Osmanlı Devleti anlatıldı

Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda bulunan orijinal belgeler eşliğinde Osmanlı Devleti'ni doğru bir şekilde tanıtmayı amaçlayan belgeselde alanında uzman isimlerle ve tarihçi akademisyenlerle yapılan röportajlara da yer verildi.

Osmanlı Devleti'ni her yönüyle tanıtmayı hedefleyen belgesel; "Devlet", "Adalet", "Fetihler", "Denizcilik", "Kanun Devleti", "Savaş", "Millet Sistemi", "İstihbarat", "Darbe", "Cihanpenah", "Muavenet", "Surre" ve "Merhamet" isimli 13 bölümden oluşuyor.

Belgeselin danışman ekibinde Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Togay Seçkin Birbudak, Devlet Arşivleri Başkanlığı Dış İlişkiler ve Tanıtım Dairesi Başkanı Cevat Ekici ve Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı Mustafa Afşar isimleri yer alıyor.