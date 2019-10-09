Son Dakika Haberleri: "Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikayeler" sergisi 17 Ekim'de açılacak
Son Dakika Güncel 'Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikayeler' sergisi 17 Ekim'de açılacak

"Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikayeler" sergisi 17 Ekim'de açılacak

43 dakika önce

"Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikayeler" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

"Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikayeler" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde 17 Ekim'de gerçekleştirilecek açılış programıyla ziyarete açılacak sergide el yazmaları üzerinden Osmanlı toplumu ele alınacak.

Enstitünün el yazması koleksiyonundan bir seçkinin yer alacağı sergide, Osmanlı toplumunda çok dillilik, gündelik hayat ve tıp gibi konular işlenecek.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:52 Kaynak: AA
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