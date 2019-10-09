"Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikayeler" sergisi 17 Ekim'de açılacak
43 dakika önce
"Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikayeler" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:52 Kaynak: AA
"Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikayeler" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde 17 Ekim'de gerçekleştirilecek açılış programıyla ziyarete açılacak sergide el yazmaları üzerinden Osmanlı toplumu ele alınacak.
Enstitünün el yazması koleksiyonundan bir seçkinin yer alacağı sergide, Osmanlı toplumunda çok dillilik, gündelik hayat ve tıp gibi konular işlenecek.
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