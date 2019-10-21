Son Dakika Haberleri: “Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler”
Son Dakika Ekonomi “Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler”

“Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler”

57 dakika önce

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Osmanlı elyazmaları aracılığıyla ziyaretçileri metinler, objeler ve zamanlar arasında bir yolculuğa davet ediyor.

“Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler”, System.String[]

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Osmanlı elyazmaları aracılığıyla ziyaretçileri metinler, objeler ve zamanlar arasında bir yolculuğa davet ediyor.

İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:06 
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