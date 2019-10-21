“Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler”
57 dakika önce
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Osmanlı elyazmaları aracılığıyla ziyaretçileri metinler, objeler ve zamanlar arasında bir yolculuğa davet ediyor.
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Osmanlı elyazmaları aracılığıyla ziyaretçileri metinler, objeler ve zamanlar arasında bir yolculuğa davet ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:06
Metro İstanbul, 2 hatta yaşanan arızayla ilgili açıklama yaptı (Havadan fotoğraflarla) İstanbullulardan "sahilde mangal yasağı" değerlendirmeleri TBMM, "Hamidiye Su almayı bıraktılar" iddiasını yalanladı Memurun fazla mesai ücreti arttı: 13 kuruş artışla 2 lira 26 kuruşa yükseldi