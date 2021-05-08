Hafızası silinen kızından hayalini kurduğu Anneler Günü kutlamasını aldı - Son Dakika

Üroloji Uzmanı Ahmet Köse ile Radyoloji Uzmanı Hale Kabacaoğlu'nun tek çocukları olan Neslihan Köse, 2001 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü 2'nci sınıfta okurken yılbaşı tatili için Bursa'da yaşayan ailesinin yanına geldi. Duş almak için banyoya giren Neslihan, içeride uzun süre kalınca, durumdan şüphelenen annesi Dr. Hale Kabacaoğlu içeri girdi.

BEYİN HÜCRELERİNİN NEREDEYSE TAMAMI ÖLDÜ

Kızını yerde hareketsiz bulan Dr. Kabacaoğlu, olayın şokunu üzerinden atıp, Neslihan'ın duran kalbini, yaptığı kalp masajıyla yeniden çalıştırdı. Neslihan Köse, çağırılan ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle komaya giren genç kız, önce Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, buradan da İstanbul Haydarpaşa'daki GATA'ya sevk edildi. GATA'da 2 ay kalan Neslihan, annesinin isteğiyle Ankara Bilkent TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ne yatırıldı. Çekilen MR'ında tıpta 'atrofi' diye tanımlanan beyin hücrelerinin tamamına yakınının ölü olduğu görüldü. Kızına, ölümü yakıştıramayan Hale Kabacaoğlu, doktorların "Gerekirse organ bağışı yapar mısınız?" teklifini kabul etmedi.

BİR DAKİKA OLSUN YALNIZ BIRAKMADI

Eşinden boşanıp mesleğine ara veren Hale Kabacaoğlu, velayeti kendisinde olan kızının tedavisi süresince hastanede olsa da çocuğunu yalnız bırakmadı. Bitkisel hayattaki çocuğuna, Mozart'ın parçalarını dinletip, kitap okudu, hikayeler anlattı.

HAFIZASI SİLİNMİŞ OLARAK GÖZLERİNİ AÇTI

Yanından ayrılmadığı Neslihan'ın, geceleri uyurken düşmemesi için de kelepçeyle elini eline bağladı. Neslihan aylar sonra, hafızası silinmiş olarak gözlerini açtı, uzun süren tedavinin ardından da taburcu edildi.

TEKRARDAN OKUMA-YAZMA ÖĞRETTİ

Hale Kabacaoğlu, 21 yaşındaki kızını yeni doğan bir bebek gibi 3 sene altını bezledi, ardından da yemek yeme ve tuvaletini giderme gibi temel eğitimler verdi. Fitoterapi, apiterapi, hiridoterapi, bioenerji, ve 2 kez kök hücre nakli yaptırdı. Sağlığına kavuşması için, Brezilya, Avusturya, Güney Kore'ye götürdü. Verdiği eğitim ve yaptığı tekrarlarla, Neslihan'a okuma ve yazmayı hatırlattı.

EVİNİN DUVARLARINI YIKTI

Hale Kabacaoğlu, kızının yürürken çarptığı evin iç duvarlarını yıktırdı, kapıları kaldırdı. Evin çeşitli noktalarına ayna yerleştiren Hale Kabacaoğlu, kızının odalardaki hareketlerini gözlemlemeye başladı. Kabacaoğlu, Neslihan'ın öğrendiklerini kolay unutması için çareyi, duvarlara yazı yazmakta buldu. Havlu, diş macunu, lavabo, ayna gibi materyallerin üzerine yazılan yazılarla Neslihan'ın bu objelere, hatırlatma ihtiyacı duymadan ulaşmasını sağladı.

ANNELER GÜNÜ ONLAR İÇİN HERKESTEN DAHA ANLAMLI

Anne şefkati ile tekrar hayata dönen ve ihtiyaçlarının büyük bölümünü karşılayan Neslihan Köse, Anneler Günü'nde annesini unutmadı. Aldığı çiçeği elini öptüğü annesine veren Neslihan Köse, "İyi ki benim annemsin." dedi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kızının Anneler Günü sürprizi karşısında duygulanan Hale Kabacaoğlu, Neslihan'a hastanede tedavi gördüğü 2003 yılındaki Anneler Günü'nün ardından yazdığı günlüğü okudu. "Seni ben doğurdum yavrum, sadece seni. Sen benden bir parçasın. Bu sene de Anneler Günü anlamadan geldi geçti' Tıpkı geçen sene olduğu gibi? Belki gelecek yıl elimi öper, hissederek 'Annem' diye sarılırsın bana. Belki ufak bir hediye kendin alırsın. Maliyeti önemli değil, senin kendinin düşünüp alması önemli. Çok özledim seni yavrum, hasretle sana kavuşmayı bekliyorum. O güne kadar yaşayacağım. Benim için hayatın amacı sadece sensin. Gerisi anlamsız. Sonrası olmasa da olur. Sen ortaya çık. Kendi başına ayakta dur yeter." ifadelerinin yer aldığı günlüğü okuyan Hale Kabacaoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı. Neslihan ise, annesinin okuduğu günlük karşısında duygulandı.

Hale Kabacaoğlu, arkadaşı olan Doktor Sezen Demirtaş'ın tavsiyesi üzerine başladığı Nano-teknolojisi sayesinde olumlu gelişmeler yaşandığını açıkladı.

Film gibi hikaye! Hafızası silinen kızına her şeyi yeniden öğretti