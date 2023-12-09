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Hafize Gaye Erkan 2024'te takip edilecek kadınlar listesinde - Son Dakika
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Hafize Gaye Erkan 2024'te takip edilecek kadınlar listesinde

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Forbes tarafından etkisi artan ve 2024'te takip edilmesi gereken kadınlar listesine girdi.

09.12.2023 - 14:51,  Güncelleme: 15:07
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2023 Dünyanın en güçlü 100 kadını'nı duyuran Forbes, listede yer almasa da kariyerinden yükselişte olan etkileri artıran kadınları belirledi. Ekonomi dergisi bu isimleri 2024'te takip edilmesi/dikkat edilmesi gereken kadınlar olarak listedi. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da bu isimlerden biri olarak gösterildi.

Dergide Erkan ile ilgili yer alan değerlendirmede "Hafize Gaye Erkan, bu yıl Türkiye'de merkez bankası başkanlığına seçilerek bir ilke imza attı. Erkan, Türkiye'de bu göreve gelen ilk kadın oldu. Ayrıca yüksek enflasyon eğilimlerinin ülke üzerinde de ekonomik baskı yarattığı bir dönemde bu görevi üstlendi. Eski Goldman Sachs bankacısı olan Erkan, tüketici ve yatırımcıların Türk lirasına olan güvenini yeniden tesis etmekle görevlendirildi" denildi.

LİSTEDE YER ALAN İSİMLER

Forbes dergisinin 2024'te takip edilecek kadınlar listesinde yer alan diğer isimler şöyle:

  • Meksiko eski Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum
  • Miguel Hidalgo eski Belediye Başkanı Xóchitl Gálvez
  • EY Amerika Finansal Hizmetler Organizasyonu Bölgesel Yönetici Ortağı Janet Truncale
  • Avustralya Merkez Bankası Başkanı Michele Bullock
  • Meksikalı yazar Denise Dresser
  • İş yöneticisi ve Slack Technologies'in eski CEO'su Lidiane Jones
  • Bilgisayar uzmanı Fei-Fei Li
  • OpenAI'nin baş teknoloji sorumlusu Mira Murati
  • ABD'li avukat Reshma Saujani

HAFİZE GAYE ERKAN'IN KARİYERİ

1979 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü 2001'de tamamladı. Princeton Üniversitesi'nde yöneylem araştırması ve finans mühendisliği alanında doktora derecesi aldı. Erkan, Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını da tamamladı.

Kariyerine 2005 yılında Goldman Sachs'ta başlayan Erkan, burada görev yaptığı 9 yıl boyunca ABD'deki büyük bankalar ile sigorta şirketlerinin yönetim kurulları ve üst düzey yönetim ekiplerine bilanço yönetimi, stres testi ve sermaye planlaması, risk yönetimi, birleşme ve satın alma konularında danışmanlık hizmeti verdi.

First Republic Bank'ta 2014 yılında çalışmaya başlayan Erkan, burada çalıştığı yaklaşık 8 yıl süresince eş icra kurulu başkanı (Co-CEO), başkan, yönetim kurulu üyesi, yatırım direktörü, mevduat direktörü ve risk eş direktörü olarak görev yaptı.

Merkezi ABD'de bulunan mücevher şirketi Tiffany & Co'da 2 yıl yönetim kurulu üyesi olan Erkan, 2022'de, Fortune 500'de yer alan küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'ın yönetim kuruluna katıldı. Bankacılık, yatırım, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon konularında uzmanlığa sahip olan Erkan, Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finansal Mühendislik Bölümü Danışma Konseyi'nde de görev yaptı.

Erkan, 9 Haziran 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmıştır.

Hafize Gaye Erkan 2024\'te takip edilecek kadınlar listesinde
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SON DAKİKA: Hafize Gaye Erkan 2024'te takip edilecek kadınlar listesinde - Son Dakika
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