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Hafize öğretmen, ayağı ıslanan öğrencisine kendi çorabını verdi - Son Dakika

Hafize öğretmen, ayağı ıslanan öğrencisine kendi çorabını verdi

10.02.2022 15:57
Hafize öğretmen, ayağı ıslanan öğrencisine kendi çorabını verdi

AKSARAY'da, yıpranan botu nedeniyle karda çorapları ıslanan 4'üncü sınıf öğrencisi Büşra Keser'e (10) öğretmeni Hafize Tüzün, kendi çorabını çıkarıp, ayağına giydirdi.

AKSARAY'da, yıpranan botu nedeniyle karda çorapları ıslanan 4'üncü sınıf öğrencisi Büşra Keser'e (10) öğretmeni Hafize Tüzün, kendi çorabını çıkarıp, ayağına giydirdi. Okul yönetimi de Büşra dahil 10 öğrenciye bot hediye etti.

Yavuz Sultan Mahallesi'ndeki Atatürk İlkokulu'nun müdürü Recep Çelen, sabah öğrenciler okula giriş yaptığı sırada kapıda bekleyip, ayakkabıları yıpranan 10 öğrenciyi tespit etti. Okul yönetimi, daha sonra öğretmen ve hayırseverlerin desteğiyle önceden aldıkları botlardan 10'unu bu öğrencileri hediye etti. Yeni bot verilenlerden Büşra Keser ayakkabısını değiştirdiği sırada sınıf öğretmeni Hafize Tüzün, öğrencisinin çorabının da ıslak olduğunu fark etti. Bunun üzerine Tüzün, kendi çorabını ayağından çıkarıp öğrencisine giydirdi. Bu anlardan fotoğraflar, sosyal medyada ilgi gördü.

'AYAĞIM ÜŞÜMESİN, DİYE KENDİ ÇORABINI VERDİ'Öğretmeninin verdiği çorabı giyen Büşra Keser, "Annemle okula gelirken ayakkabım ve çorabım ıslanmıştı. Müdürümüz bana bot verdi ve öğretmenim de benim ayağım üşümesin, diye kendi çorabını çıkarıp bana verdi. İnanın çok mutlu oldum. Öğretmenim ve müdürüm beni çok seviyor. İkisine de çok teşekkür ederim" diye konuştu.Okul müdürü Recep Çelen de bir süredir kış aylarında ayakkabısı ıslak ve ihtiyaç sahibi olan öğrencilere bot hediye ettiklerini belirterek, şunları söyledi: "Daha önce düzenlenen bir veli toplantısı sonrasında, velilerimize bir isteklerinin olup olmadığını sordum. Güneş gözlüğü saçımın üstünde duruyordu. Bir veli 'Güneş gözlüğüyle gezene kadar çocukların ayaklarını bak' demişti. Ben bunu hiçbir zaman eleştiri olarak algılamadım. Bu nasihatten ders çıkardım. Kış günlerinde yağışlı havalarda öğrencilerinin ayakkabılarını tek tek kontrol ediyoruz. İhtiyaç sahipleri öğrencilere ayakkabı ve mont veriyoruz. Her sabah saat 08.15 gibi öğrencilerimi okul kapısında karşılarım. Hava yağışlı olduğu için daha fazla dikkat ettik. Okulun girişinde de tüm öğrencilerin ayaklarına kontrol ettik. Bu öğrencimiz de ayakkabısı ıslanan öğrencilerden birisiydi.  Öğretmenimiz, çocuğun botunu çıkardı ve ben de kaç numara giydiğini sorup öğrenciye yeni bot verdim. Öğretmenimiz, 'Müdürüm öğrencimizin çorabı da ıslanmış' dedi. Ben de çorap olmadığını söyledim. Öğretmenimiz ayağındaki çorabı çıkartıp öğrencisine giydirdi. Bu durum benim çok hoşuma gitti ve bu anı cep telefonumla fotoğrafladım. Bu olaya şahit olunca çok duygulandım. Fotoğrafı çekerken öğretmenimiz beni görmedi. Olaydan sonra öğretmenimize fotoğrafı gösterip, izin alarak bu durumu sosyal medyada paylaştım ve sonrasında çok güzel tepkiler aldık."


Hafize öğretmen, ayağı ıslanan öğrencisine kendi çorabını verdi
Hafize öğretmen, ayağı ıslanan öğrencisine kendi çorabını verdi
Hafize öğretmen, ayağı ıslanan öğrencisine kendi çorabını verdi
Hafize öğretmen, ayağı ıslanan öğrencisine kendi çorabını verdi
Hafize öğretmen, ayağı ıslanan öğrencisine kendi çorabını verdi
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Öğretmen, Güneş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hafize öğretmen, ayağı ıslanan öğrencisine kendi çorabını verdi - Son Dakika


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