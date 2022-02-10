Hafize öğretmen, ayağı ıslanan öğrencisine kendi çorabını verdi - Son Dakika

AKSARAY'da, yıpranan botu nedeniyle karda çorapları ıslanan 4'üncü sınıf öğrencisi Büşra Keser'e (10) öğretmeni Hafize Tüzün, kendi çorabını çıkarıp, ayağına giydirdi. Okul yönetimi de Büşra dahil 10 öğrenciye bot hediye etti.

Yavuz Sultan Mahallesi'ndeki Atatürk İlkokulu'nun müdürü Recep Çelen, sabah öğrenciler okula giriş yaptığı sırada kapıda bekleyip, ayakkabıları yıpranan 10 öğrenciyi tespit etti. Okul yönetimi, daha sonra öğretmen ve hayırseverlerin desteğiyle önceden aldıkları botlardan 10'unu bu öğrencileri hediye etti. Yeni bot verilenlerden Büşra Keser ayakkabısını değiştirdiği sırada sınıf öğretmeni Hafize Tüzün, öğrencisinin çorabının da ıslak olduğunu fark etti. Bunun üzerine Tüzün, kendi çorabını ayağından çıkarıp öğrencisine giydirdi. Bu anlardan fotoğraflar, sosyal medyada ilgi gördü.