Son Dakika Haberleri: Hafızlar "Kur'an Ziyafeti" ile gönüllerin pasını sildi

Hafızlar "Kur'an Ziyafeti" ile gönüllerin pasını sildi

2 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde hafızların katılımıyla "Kur'an Ziyafeti" programı düzenlendi.

Hafızlar
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde hafızların katılımıyla "Kur'an Ziyafeti" programı düzenlendi.

Doğubayazıt İlçe Müftülüğünce Merkez Mehmet Bayazıt Camisinde düzenlenen program, Halife Yusuf İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi hafız Muhammed Esed Can'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Merkez Mehmet Bayazıt Camisi müezzini Nurullah Topçi'nin tilavetiyle devam eden programda daha sonra sırasıyla Üsküdar Kara Davut Paşa Camisi İmam Hatibi Emrullah Çalışkan, Erzurum Lala Paşa Camisi İmam Hatibi Musa Dağ ve Tanzanyalı S. Musa Ramadhadi, camiyi dolduran yaklaşık bin kişiye Kur'an ziyafeti sundu.

Doğubayazıt İlçe Müftüsü Adem Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın himayesinde gerçekleştirilen programa cemaatin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Merkez camisini dolduran yaklaşık bin kişinin programı takip ettiğini anlatan Özdemir, şunları söyledi:
"Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de, 'Ramazan ayı, doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği aydır.' buyurmaktadır. Dolayısıyla bu mübarek ayda birbirinden seçkin üç hocamızın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti ile gönüllerimizin pası silindi. Programı, kurum müdürleri, genç, yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan bin civarında vatandaşımız takip etti.
Bu güzel Kur'an-ı Kerim tilavetlerinden ötürü ben her üç hocamıza ve bu tür programlarda bizleri yalnız bırakmayan Doğubayazıt halkına, Merkez Camisi cemaatine teşekkür ediyorum."
Program, İlçe Müftüsü Adem Özdemir tarafından misafir hafızlara çeşitli hediyelerin takdim edilmesiyle son buldu.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:13 Kaynak: AA
Ağrı, Merkez, Doğubeyazıt, Güncel
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