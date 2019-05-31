Hafızlar mukabele okuyor

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Kütahya'da bir baba 2 oğlunu sokak ortasında tekme tokat dövdü

CHP'nin seçim çadırına peş peşe 2 saldırı düzenlendi, bir kişi darp edildi

Kerkük'te art arda 6 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var