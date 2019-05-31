Hafızlar mukabele okuyor
14 dakika önce
Kütahya Ulu Camii'nde Ramazan ayı münasebetiyle hafızlar tarafından mukabele okunuyor.
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:56 Kaynak: İHA
Ulu Camii'nde Ramazan ayı münasebetiyle hafızlar tarafından mukabele okunuyor. Müftülük
Bölge Yatılı Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi alan öğrenciler Necati Uysal
, Ali İhsan Uysal, Umut Göktepe
ve Muhammed Kaleli tarafından sabah namazı sonrası mukabele okuyor.
Küçük hafızlar tarafından okunan mukabele cami cemaatini oldukça memnun ederken, küçük hafızların sedası ise huşu içerisinde dinleniyor.
Ezbere mukabele okuyan hafızların, Mustafa Korkmaz
'ın öğrencileri oldukları belirtildi. - KÜTAHYA
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