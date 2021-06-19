Hafızların Eğitim Gördüğü Anadolu İmam Hatip Liseleri İçin Başvurular Başladı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim görmek isteyen, hafızlığını bitirerek Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen hafızlık belgesini almış olan ve bu yıl 8. sınıfı bitirmiş öğrenciler için başvuru süreci başladı.

Türkiye genelinde hafızların eğitim gördüğü 8 Anadolu imam hatip lisesi için başvurular 15- 30 Haziran tarihleri arasında alınacak.

Hafızlık yetenek sınavlarına girerek bu okullarda öğrenim görmek isteyen ve hafızlığını bitirmiş öğrenciler, başvurularını https://eokulyd. meb. gov. tr/ adresi üzerinden online olarak ya da bireysel olarak okullara yapabilecek.

Hafızlık pekiştirme ve ilahiyat odaklı hafızlık programı/ projesi uygulayan okulların listesine, başvuru ve yetenek sınavları ile ilgili detaylı bilgilere kılavuzdan ulaşılabilir.

Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.