Hafızlığı kutlamak için adeta gelin konvoyu yaptılar - Son Dakika

Hafızlığı kutlamak için adeta gelin konvoyu yaptılar

12.02.2021 11:00

Hafızlığı kutlamak için adeta gelin konvoyu yaptılar 22 ayda hafızlığı bitiren 15 yaşındaki İbrahim Halil Karaaslan için hocaları pek de eşine rastlanmayan kutlama düzenledi Araç gelin arabası gibi süslendi, konvoy mezarlık ziyaretinin ardından ilçe müftülüğünde sonlandı Eskişehir'de hafızlığını...

Hafızlığı kutlamak için adeta gelin konvoyu yaptılar

22 ayda hafızlığı bitiren 15 yaşındaki İbrahim Halil Karaaslan için hocaları pek de eşine rastlanmayan kutlama düzenledi

Araç gelin arabası gibi süslendi, konvoy mezarlık ziyaretinin ardından ilçe müftülüğünde sonlandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de hafızlığını 22 ayda bitiren İbrahim Halil Karaaslan için pandemi dolayısıyla kursta bir program düzenleyemeyen hocaları, süslenen araçlarla konvoy düzenleyerek eşi benzeri pek de görülmemiş bir kutlama düzenlediler.

Eskişehir'de 15 yaşındaki İbrahim Halil Karaaslan, 22 ayda bitirdiği hafızlık eğitimin ardından yapılaması gereken kutlama pandemi dolayısıyla kursta yapılamayınca, kurs hocaları tarafından hafızalardan uzun zaman silinmeyecek bir program gerçekleştirildi. Kentin Muttalip Mahallesi'nde 2019 yılı sonunda faaliyet göstermeye başlayan Hacı Hilmi Efendi Hafızlık Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda İbrahim Halil Karaaslan için daha önce eşi benzerine rastlanmamış kutlamaya kurs hocaları ve öğrencileri ile beraber ailesi katıldı. Kur'an kursundan başlayan konvoy kursun ismini aldığı Hacı Hilmi Efendi'nin bulunduğu mezarlığa gidilerek dua edilmesi sonrasında Tepebaşı İlçe Müftülüğünde sonlandı. Tepebaşı Müftüsü Gaffur Yıldırım ise Hafız İbrahim Karaaslan'ı tebrik ederken bir adet Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Pandemiye 'mesafeli konvoy' çözümü buldu

Korona virüs (Covid-19) pandemisi dolayısıyla kutlama yapılıp yapılmayacağını belirsiz olan Karaaslan'ın imdadına hocası Muhammed Sıddık Ay yetişti. Öğrencisinin boynunun bükük kalmasını istemediğini belirten Ay, "Normalde hafızlığını bitiren öğrencilerimize kısa program yapıyorduk. Malum pandemiden dolayı o programı dışarıya taşıdık biz, araçlarımızı süsledik. Adeta bir gelin damat edasında hafızımızın hafızlığını kutlamak, onu boynu bükük bırakmamak ve hafızlığın ne kadar kutsal bir görev olduğunu anlatmak için böyle bir mesaj vermek istedik" programın düzenlemesinde olan sebebini anlattı.

"Çok mutluyum"

Eğitimine Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne uzaktan devam eden Karaaslan, hafızlık eğitimi aldığı sürede başaramayacağını düşündüğü zamanlarda ailesi ve hocalarının çok büyük destek verdiğini söylerken böyle bir kutlamayı hazırladığı için hocalarına teşekkür etti. Karaaslan, "Ben 2 senede bitirdim hafızlığımı. 22-23 ay gibi bir sürede bitti. Bu süreçte biraz zorlandım tabi ki, ama elhamdülillah sonuca ulaştım. Hocama soruyordum son 15 gün kala 'Hocam nasıl bir program yapacağız bu Korona döneminde, pandemi döneminde?' diye. O da böyle bir çözüm buldu, sağ olsun. Beni mutlu etmek için herkes burada toplandı sağ olsunlar" diyerek duygularını paylaştı.

'Yapın, hiçbir şeyden korkmayın'

Hafızlığa başlarken korktuğu, ancak daha sonra alıştığı dile getiren Karaaslan hafızlık okumak diğer arkadaşlara da moral verdi. Karaaslan, "Açık söyleyeyim, ben hafızlığımı bitiremem diye korkuyordum. Ama babamın ve hocalarımın yardımıyla hafızlığı bitirdim. Yapmak isteyenlere tavsiyem şudur, yapın hiçbir şeyden korkmayın" dedi.

"Gururluyuz"

Daha önce kızının da hafız olmasından dolayı bu mutluluğu ikinci kez yaşayan camii imamı baba Erol Karaaslan, kendisi hafız olmadığı için çok sıkıntı yaşadığını, ancak 2 çocuğun da hafızlığı bitirdiği için gurur duyduğu belirtirken ömür boyunca unutulmayacak bir kutlamayı düzenlediği için Kur'an kursu hocacı Muhammed Sıddık Ay'a teşekkür etti. Halil İbrahim'in Babası Erol Karaaslan sözlerine şunları da ekledi:

"Hafızlık çok büyük bir emek ister, özveri ister onu da şükürler olsun ki oğlum da başardı. İnşallah rabbim herkesin evladına hafızlık nasip eylesin."

Hafızlığı kutlamak için adeta gelin konvoyu yaptılar
Hafızlığı kutlamak için adeta gelin konvoyu yaptılar
Hafızlığı kutlamak için adeta gelin konvoyu yaptılar
Hafızlığı kutlamak için adeta gelin konvoyu yaptılar

Halil Karaaslan, Eskişehir, Muttalip, Hisarcık, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Hafızlığı kutlamak için adeta gelin konvoyu yaptılar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Nihat Özdemir'den G.Saray'ın tarih değişikliği isteğine veto: Program aynen uygulanacak Cari denge aralıkta 3 milyar dolar açık verdi Rütbesini FETÖ elebaşı Gülen'in taktığı tuğgeneral Serdar Atasoy'un rütbesi söküldü Tamer Karadağlı ve sevgilisi Iraz Yıldız, arabada aşk pozu verdi İşe gitmek için kaldırımda beklerken, başkasına düzenlenen silahlı saldırıda öldü İzmir'deki hortum park halindeki 1,5 tonluk aracı 170 metre uçurdu FETÖ'cü eski emniyet müdürü ve akademisyen hücre evinde yakalandı Son Dakika! Sıcaklık 15 derece birden düştü, uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı
Altının gram fiyatı 411 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı 411 liradan işlem görüyor         
10:33
Dev kıyma makinesine kolunu kaptıran kadın, hayatını kaybetti Dev kıyma makinesine kolunu kaptıran kadın, hayatını kaybetti         
10:21
Simpsonların yeni kehaneti herkesi şaşkına çevirdi! Koronavirüs aşısını da bildiler Simpsonların yeni kehaneti herkesi şaşkına çevirdi! Koronavirüs aşısını da bildiler         
09:59
Mesut Özil, Karagümrük maçında sahaya ilk 11'de çıkacak Mesut Özil, Karagümrük maçında sahaya ilk 11'de çıkacak         
09:44
Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü         
09:34
Kylie Jenner, cinsiyet değiştiren babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptı Kylie Jenner, cinsiyet değiştiren babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptı         
09:09
Dev markaların Türkiye'deki üretim hamlesi, cep telefonu fiyatlarını yarı yarıya düşürecek Dev markaların Türkiye'deki üretim hamlesi, cep telefonu fiyatlarını yarı yarıya düşürecek         
08:59
İzmir'deki hortum felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı İzmir'deki hortum felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı         
08:46
Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem         
08:31
Türk bilim insanı Prof. Dr. Rahmi Öklü kanserli dokuyu yok eden sıvı geliştirdi Türk bilim insanı Prof. Dr. Rahmi Öklü kanserli dokuyu yok eden sıvı geliştirdi         
08:26
İbo Show'un 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane şarkıcılar konuk oluyor İbo Show'un 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane şarkıcılar konuk oluyor         
07:37
FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a "maklube" yaptırdı         
00:10
Hande Erçel'in duş sonrası ıslak saçlı paylaşımı olay yarattı Hande Erçel'in duş sonrası ıslak saçlı paylaşımı olay yarattı         
23:18
Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu: Terörle iç içe olduğu bir gerçek Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu: Terörle iç içe olduğu bir gerçek         
22:14
Dans videosu nedeniyle kovulduğu iddia edilen spor spikeri Hande Sarıoğlu, yaşananları anlattı Dans videosu nedeniyle kovulduğu iddia edilen spor spikeri Hande Sarıoğlu, yaşananları anlattı         
20:54
Cihangir Ceyhan'ın garsonluk ve düğün fotoğrafçılığı yaptığı ortaya çıktı Cihangir Ceyhan'ın garsonluk ve düğün fotoğrafçılığı yaptığı ortaya çıktı         
17:47
3 çocuk annesi kadın kendini astı! Acılı koca evin önünde fenalaştı 3 çocuk annesi kadın kendini astı! Acılı koca evin önünde fenalaştı         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2021 11:10:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hafızlığı kutlamak için adeta gelin konvoyu yaptılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei