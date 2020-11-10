"Hafızlığı Muhafaza Eğitim Kursu" açıldı - Son Dakika

Erzincan'da "Hafızlığı Muhafaza Eğitim Kursu" açıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca "mesleki gelişim" faaliyetleri kapsamında; din hizmetleri sınıfında görev yapan personelin, Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun ezberden okuyabilmelerini sağlamak, din hizmetlerinde büyük bir öneme sahip olan hafızlıklarını pekiştirmek ve aşır okuma tavırlarını geliştirmek amacıyla, mahallinde ya da uzaktan eğitim yoluyla veya salgın hastalıkla ilgili gerekli tedbirleri almak suretiyle yüz yüze eğitim şeklinde Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Eğitim Kursu düzenlendi.

Pir-i Sami Kur'an Kursu ve İlim Araştırma Merkezi binasında bir sınıf halinde kurs başlatıldı. Kursun açılışında bir konuşma yapan İl Müftüsü Burhan Çakır, personelinin görevde etkinliğini, yeterliliğini, kalitesini ve sosyal statüsünü geliştirmek adına düzenlenen bu kursların, kuşkusuz birçok faydalarının olacağını söyleyerek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Başlatılan kursa 12 görevli hafta içi dört gün süreyle ve dört ders halinde olmak suretiyle devam edecek. Kurs süresince kursiyerlere, Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü Ali Şen, Cami-i Kebir İmam Hatibi Hüseyin Demir ve Aydınlık Evler Camii İmam Hatibi Veli Delioğlu nezaret edecek. - ERZİNCAN