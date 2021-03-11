Hafızlık bölge birincisi Düzce'den - Son Dakika

Hafızlık bölge birincisi Düzce'den
11.03.2021 09:50
ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Düzce'den Eslem Ersoy bölge birincisi olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.
ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Düzce'den Eslem Ersoy bölge birincisi olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.
Diyanet işleri Başkanlığı tarafından her yıl düzenlenen Kur'an Kursları arasında hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması bu sene korona virüs nedeni ile online olarak düzenlendi. Düzce'yi 15 Temmuz Kız Kur'an Kursu öğrencisi Eslem Ersoy temsil etti. Yapılan yarışmada Eslem Ersoy, rakiplerini geride bırakarak bölge birincisi oldu. Ersoy aldığı birincilik sonrasında hem bölgeyi hem Düzce'yi temsil etmek üzere Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. - DÜZCE
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