Hafızlık eğitimini tamamlayan gençler beratlarını aldı - Son Dakika

Hafızlık eğitimini tamamlayan gençler beratlarını aldı

Kumluca Müftülüğü Sadık Kavalcı Yatılı Kuran Kursu'nda yaklaşık 15 aydan beri hafızlık eğitimi gören 5 öğrenci eğitimlerini tamamladılarEğiticileri İlyas Böcü himayelerinde hafızlık Eğitimi alan Recep Başaran, Hasan Dalmaz, Ömer Faruk Çelebi, Muhammet Dagyurt ve Hasan Muhammet adlı...

Kumluca Müftülüğü Sadık Kavalcı Yatılı Kuran Kursu'nda yaklaşık 15 aydan beri hafızlık eğitimi gören 5 öğrenci eğitimlerini tamamladılar

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Eğiticileri İlyas Böcü himayelerinde hafızlık Eğitimi alan Recep Başaran, Hasan Dalmaz, Ömer Faruk Çelebi, Muhammet Dagyurt ve Hasan Muhammet adlı gençler eğitimlerini tamamladılar ve hafızlık beraatlarını almaya hak kazandılar. Hafızlık eğitimini alan gençler İmam hatip Lisesi eğimlerine devam edecekler.


10 -15yaş grubundan oluşan genlerin hafızlık eğitimini tamamlamalarının ardından açıklama yapan Kumluca Müftüsü Hacı Kahraman; "Hafızlık yapmak, Kuranı Kerimi ezberlemek Sünneti kifaye'dir. Yani bir belde de hafız Kuran'ı Kerimi ezberleyen bir kişi bile olmazsa bütün belde halkı sorumludur. Kişi veya kişilerin ezberlemesi ile bu yükümlülük diğerlerinin üzerinden kalkar. Bu yüzden gençlerimizin hafızlığı çok büyüm önem arz etmektedir. Hafızlık eğitimi tamamlayan gençlerimizi kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Müftülüğümüze bağlı Müftü Sadık Kavalcı Kuran Kursumuzda hafızlık çalışmalarımız devam edecektir" dedi. - ANTALYA

Ömer Faruk Çelebi, Kuran-ı Kerim, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hafızlık eğitimini tamamlayan gençler beratlarını aldı - Son Dakika
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