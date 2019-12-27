Hafızlık icazet merasimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafızlık icazet merasimi - Son Dakika

Hafızlık icazet merasimi

6 saat önce

Kütahya'da hafızlık eğitimini tamamlayan 15 öğrenci için hafızlık icazet merasimi düzenlendi.

Kütahya'da hafızlık eğitimini tamamlayan 15 öğrenci için hafızlık icazet merasimi düzenlendi.

Kütahya İl Müftülüğüne bağlı kurslarda hafızlığını tamamlayan öğrenciler, tarihi Ulu Cami'de düzenlenen törenle hafızlık belgelerini aldı.

Törene katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Hizmetleri Daire Başkanı Yaşar Çapçı, hafızlığın gayret ve çok çalışmakla yapıldığını belirtti.

Genç hafızların sayılarını artırmasını dileyen Çapçı, "Hafızlık, Allah'ın yeryüzünde bir insana verebileceği en büyük nimettir. Cenabı Hak, bu şerefi bu yavrularımıza, onların anne ve babalarına vermiştir. Hafızlık, sabahın seher vaktinde, rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla başlayıp güçlü bir iman ve inançla birlikte çekilen emek ve sabrın sonunda elde edilebilmektedir." diye konuştu.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar da öğrencilerin bundan sonra Kuran ahlakı ile yaşayacaklarını söyledi.

Törene Vali Ömer Toraman, Belediye Başkan Vekili Salih Özden de katıldı.

Programda Kuran-ı Kerim okundu.

Hafızlık icazet merasimi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kuran-ı Kerim, Kütahya, Umre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Okuduğu haberden etkilenen müteahhit, kaz yetiştiricisi oldu
Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu Çarptığı köpeği kontrole inen sürücü, başka otomobilin çarpması sonucu öldü

Son Dakika Haberleri
00:52 TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu'dan "yerli otomobil" yorumu - Son Dakika
00:51 Türkiye'nin Otomobili Doğu Anadolu'da büyük beğeni topladı - AĞRI/ERZİNCAN/ - Son Dakika
00:50 Bursa'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
00:44 Rahatsızlanan çocuk için kardan yolu kapanan köye ulaştılar - Son Dakika
00:41 TIR'a arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi öldü - Son Dakika
23:50 Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Son Dakika
23:47 Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 00:56:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hafızlık icazet merasimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]