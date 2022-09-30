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Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erbaş: 'En hayırlı insanların arasında bulunmak bizim için de o hayra ortak olmak demektir' - Son Dakika

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