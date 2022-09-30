Erbaş: "En hayırlı insanların arasında bulunmak bizim için de o hayra ortak olmak demektir" - Son Dakika
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Erbaş: "En hayırlı insanların arasında bulunmak bizim için de o hayra ortak olmak demektir"

30.09.2022 17:11

Hafızlık merasimi Merasime katılan hafızlar Hafızların Kur'an-ı Kerim tilaveti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması KARAMAN - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Karaman'da, hafızlık merasiminde konuştu.

Hafızlık merasimi

Merasime katılan hafızlar

Hafızların Kur'an-ı Kerim tilaveti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması KARAMAN - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Karaman'da, hafızlık merasiminde konuştu.

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Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erbaş: 'En hayırlı insanların arasında bulunmak bizim için de o hayra ortak olmak demektir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erbaş: "En hayırlı insanların arasında bulunmak bizim için de o hayra ortak olmak demektir" - Son Dakika
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