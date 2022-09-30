Hafızlık merasimi
Merasime katılan hafızlar
Hafızların Kur'an-ı Kerim tilaveti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması KARAMAN - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Karaman'da, hafızlık merasiminde konuştu.
Kaynak: AA
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Son Dakika › Güncel › Erbaş: 'En hayırlı insanların arasında bulunmak bizim için de o hayra ortak olmak demektir' - Son Dakika
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