Hafızlık öğrencileri derse, Mehmetçiğin zaferi için Fetih Suresi okuyarak başlıyor - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Bahar Kalkanı harekatının zaferle sonuçlanması için hafızlık eğitimi alan öğrenciler, derse Fetih Suresi okuyarak başlıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin(TSK), Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerine düzenlediği Bahar Kalkanı harekatının zaferle sonuçlanması için tüm camilerde sabah namazından önce Fetih Suresi okunurken, 'Örgün eğitimle birlikte hafızlık' projesi kapsamında hafızlık eğitimi alan Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de derslerine, Mehmetçiğin zaferi için Fetih Suresi okuyarak başlıyorlar. Konu hakkında açıklama yapan Okul Müdürü Mehmet Katırcı, "Bahar Kalkanı harekatındaki Mehmetçiklerimizi dua ordumuzla destekliyoruz. Öğrencilerimiz, sabah derslerine, ordumuzun zaferi için Fetih Suresi okuyarak başlıyorlar. Mazlumların gözyaşlarının dinmesi ve bölgemize barış ve huzurun gelmesi için okudukları dualardan sonra gelecekte ülkemizi daha iyi noktalara taşımak için eğitimlerine kaldıkları yerden devam ediyorlar. Geleceğin dünyasında ülke ve millet olarak söz sahibi olmak ve dünyaya huzuru, barışı, kardeşliği getirmek amacıyla daha çok çalışma gayretinde olan öğrencilerimiz şehitlerimiz için de hatimler indirdiler" ifadeleri kullanıldı.