Son Dakika Haberleri: Hafızlık öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Hafızlık öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Hafızlık öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

22 dakika önce

Vuslat Derneği'nin, farklı şehirlerde destek verdiği medreselerde hafızlık eğitimi alan öğrenciler ve öğretmenleri, Barış Pınarı Harekatı'nın başarılı olabilmesi için dua ederek hatim indirdi.

Hafızlık öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Vuslat Derneği'nin, farklı şehirlerde destek verdiği medreselerde hafızlık eğitimi alan öğrenciler ve öğretmenleri, Barış Pınarı Harekatı'nın başarılı olabilmesi için dua ederek hatim indirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla derneğin desteklediği bütün medreselerde manevi seferberlik ilan edildiği belirtildi.

Medreselerde hafızlık eğitimi alan öğrenciler ve öğretmenlerinin, Barış Pınarı Harekatı'nın başarılı olabilmesi için dua ederek Kur'an-ı Kerim okuduğu ifade edilen açıklamada, Vuslat Derneği Genel Başkanı Muhsin Keleş'in şu görüşlerine yer verildi:

"Ülkemiz için büyük bir önem arz eden Barış Pınarı Harekatı'nda dua ordularıyla birlikte Mehmetçik'in yanındayız. Çanakkale'de birçok millete karşı yürütülen mücadele ne ise bugün tüm engellemelere rağmen teröre karşı istikrarlı bir şekilde yürütülen mücadele odur. Her fırsatta aziz milletimizin değerlerine, hudutlarına, ilkelerine saldırmayı vazife edinenlere karşı verilecek en güzel cevap güney sınırımızda yürütülen bu barış harekatının zafer ile neticelenmesi olacaktır.

Bu bağlamda her zaman olduğu gibi her şeyimizle, 'ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatan bölünmesin' diye mücadele eden Mehmetçik'imiz, devletimiz ve aziz milletimizin yanındayız. Hafızlarımızın günlük duaları, fetih sureleri, hatimleri devam edecek. Operasyon hayırla tamamlanacaktır inşallah."

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:48 Kaynak: AA
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