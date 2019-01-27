Son Dakika Haberleri: Hafızlık Öğrencilerinin Kayak Keyfi

Hafızlık Öğrencilerinin Kayak Keyfi

38 dakika önce

Diyarbakır'da hafızlık eğitimi gören öğrenciler, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ Kayak Merkezi'nde gönüllerince eğlendi.

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Diyarbakır'da hafızlık eğitimi gören öğrenciler, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ Kayak Merkezi'nde gönüllerince eğlendi.

Bağlar ilçesindeki TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesinin organizasyonuyla, okulda hafızlık eğitimi gören 60 öğrenci, aileleriyle Siverek'e yaklaşık 45 kilometre uzaktaki kayak merkezine götürüldü.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz sağladığı otobüslerle merkeze gelen öğrenciler, kar ve kayak keyfi yaşadı.

Lise Müdür Yardımcısı Mehmet Yıldız, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında 5. sınıf öğrencilerine hafızlık eğitimi verdiklerini söyledi.

Yıldız, 60 öğrenciyle 15 gün boyunca kamp yaptıklarını belirterek, "Kampın sonunda öğrencilerimizi kayak merkezine getirdik. Çocukları eğlendirmek istedik. Çocuklar kayak yapıp gönüllerince eğlendi. Çok faydalı ve verimli bir etkinlik oldu." dedi.

Öğrencilerden Ensar Şeker, etkinlik kapsamında kayak yapma imkanı bulduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Muhammed Furkan Yağmış ise kayak merkezine gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Musa Alas da "Burayı çok beğendim, kayak yaptık eğlendik." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:28 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Kayak Merkezi, Diyarbakır, Siverek, Güncel
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