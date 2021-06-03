Hafızlık Projesi Kapsamında Manisa Heyetinden Genel Müdür Yılmaz'a Ziyaret - Son Dakika

Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında, Manisa Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Mermer, Akhisar Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu, Hilaliye Eğitim Vakfı Başkanı Abdullah Yılmaz ve beraberindeki heyet, istişarelerde bulunmak üzere Genel Müdür Dr. Nazif Yılmaz'ı ziyaret etti.

Ziyarette Genel Müdür Dr. Nazif Yılmaz, ekip ruhu ve iş birliğinin olduğu yerde başarının da beraberinde geldiğini, Manisa'da bu ruhun oluştuğunu ve bu iş birliğinin güçlenerek sürdürülmesini arzu ettiklerini ifade etti.

Görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, personelimiz Zeynep Olgun, Ahmet Turan ve Bahattin Güneyin Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi ile Hafızların Eğitim Gördüğü Anadolu İmam Hatip Liselerinin hedefleri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.