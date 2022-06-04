Hafızlık yarışması bölge birinciliği finalinde Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı Kurul Üyesi Osman İyişenyürek başkanlığında, İl Müftüsü İsmail İpek , Tekirdağ Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Arslan , Kapaklı Müftüsü Şemsettin Şimşek ve Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yakup Yüksel'den oluşan komisyon en başarılı hafızları seçti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orta Cami 'de düzenlenen yarışmaya bölge illeri Tekirdağ, Balıkesir , Bilecik , Bursa , Çanakkale , Edirne , Kırklareli , Kocaeli , Kütahya , Sakarya ve Yalova müftülüklerinin il birincileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Hafızlık Yarışması Marmara Bölge Finali, Tekirdağ'da yapıldı - Son Dakika

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