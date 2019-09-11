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Hafızlık Yarışması Türkiye Finali Kütahya'da

34 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebeti ile din görevlileri arasında düzenlediği Hafızlık Yarışması Türkiye Finalinin 14 Eylül 2019 Cumartesi Günü Kütahya'da yapılacağı bildirildi.

Hafızlık Yarışması Türkiye Finali Kütahya'da, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebeti ile din görevlileri arasında düzenlediği Hafızlık Yarışması Türkiye Finalinin 14 Eylül 2019 Cumartesi Günü Kütahya'da yapılacağı bildirildi.


Ulu Camide düzenlenecek olan "Hafızlık Yarışması Türkiye Finali" ne bölge yarışmalarında birinci olan 10 yarışmacı katılacak.


Yarışma ile ilgili bir açıklama yapan İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar; "Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde personelimizin yeteneklerini geliştirmek, planlı çalışma alışkanlığı kazanmalarını, kişisel gelişimlerinin ve kendilerini yetiştirmelerinin devamlılığını sağlamak amacı ile Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından görevlilerimize yönelik olarak her yıl bir dizi etkinlikler planlamaktadır" dedi.


Bu etkinlikler çerçevesinde düzenlenecek olan Hafızlık Yarışması Türkiye Finali'nin ilimizde yapılacak olmasının gerek kurumları gerekse Kütahya açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapan Hazırlar," Bu itibarla Diyanet İşleri Başkan Yardımcımızı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanımızı ilimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin farklı bölgelerinden ilimize gelecek olan hafızlarımızın sunacağı Kur'an-ı kerim ziyafetinden istifade etmek üzere bütün halkımızı yarışmanın yapılacağı gün Ulu Camiye bekliyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kütahya, Türkiye, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:50 Kaynak: İHA
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