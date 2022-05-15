Hafızlıklarını tamamlayan 35 öğrenci Ayasofya-i Kebir Camii'nde icazet aldı - Son Dakika
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Hafızlıklarını tamamlayan 35 öğrenci Ayasofya-i Kebir Camii'nde icazet aldı

15.05.2022 12:54

Türkiye'nin ilk imam hatip lisesi olan İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde hafızlığını tamamlayan 35 öğrenciye icazet belgeleri, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen törenle verildi.

Türkiye'nin ilk imam hatip lisesi olan İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde hafızlığını tamamlayan 35 öğrenciye icazet belgeleri, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen törenle verildi.

İcazet törenine öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı.

Törende, cami imam hatipleri Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu'nun da aralarında bulunduğu hocalar tarafından Kur'an-ı Kerim tilavet edildi, hafız öğrenciler de Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu.

Törende daha sonra İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde hafızlığını tamamlayan 35 öğrenciye icazet belgeleri sunuldu.

Yerli ve yabancı turistler, ilgiyle takip ettikleri programdan cep telefonlarıyla görüntü aldı.

İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bayram Kefeli, lisenin 1951 yılında Türkiye'nin ilk imam hatip lisesi olarak açıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Okulumuz bünyesinde ortaokulla beraber örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi kapsamında 35 diplomalı hafızımızın bugün inşallah icazet merasimini beraberce yapacağız. Öğrencilerimiz okulda hem akademik derslerini görüyorlar hem de hafızlıklarını tamamlıyorlar. Beşinci sınıfta başlıyoruz, altıncı sınıfta hafızlıklarını tamamlamış oluyorlar. Şu anda diplomalarını almış 35 hafızımızın diploma törenini, icazet merasimini böyle güzel bir mekanda gerçekleştiriyoruz."

Hafızlıklarını tamamlayan 35 öğrenci Ayasofya-i Kebir Camii'nde icazet aldı
Hafızlıklarını tamamlayan 35 öğrenci Ayasofya-i Kebir Camii'nde icazet aldı
Hafızlıklarını tamamlayan 35 öğrenci Ayasofya-i Kebir Camii'nde icazet aldı
Hafızlıklarını tamamlayan 35 öğrenci Ayasofya-i Kebir Camii'nde icazet aldı
Hafızlıklarını tamamlayan 35 öğrenci Ayasofya-i Kebir Camii'nde icazet aldı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hafızlıklarını tamamlayan 35 öğrenci Ayasofya-i Kebir Camii'nde icazet aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hafızlıklarını tamamlayan 35 öğrenci Ayasofya-i Kebir Camii'nde icazet aldı - Son Dakika
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