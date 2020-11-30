Hafriyat araçlarına gece takibi - Son Dakika

Hafriyat araçlarına gece takibi

30.11.2020 10:01
Hafriyat araçlarına gece takibi, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde hafriyat takibi çalışmalarını geceleri de aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde hafriyat takibi çalışmalarını geceleri de aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Temiz ve düzenli bir çevre oluşturmak için hareket eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri hafriyat araçlarına gece denetimi yaptı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, "Çevremizin daha temiz ve düzenli olması için tüm ilçelerimizde çevre denetimlerine devam ediyoruz. Bu kapsamda Manisa il sınırları içerisinde faaliyet gösteren 386 hafriyat firmasına ait toplam 930 adet hafriyat aracına taşıma belgesi düzenlendik. Bu araçlara 24 saat uydu takibi yaparak kaçak dökümün önüne geçiyoruz" dedi.

Manisalıları bir konuda dikkatli olmaya davet eden Öztürk, "Manisa'mızın daha temiz ve moloz yığınlarından uzak olması için vatandaşlarımızın daha dikkatli davranmalarını rica ediyoruz. Kaçak dökümlere göz yummayın! Kaçak döküm karşısında anında whatsapp ihbar hattından 0 (538) 440 38 49 ulaşarak kirliliğin önüne geçebilirsiniz. Ev ve iş yerlerinden kaynaklanan tadilat molozlarınızla ilgili bilgi almak için; Alo Hafriyat hattından 0 (236) 231 71 45 bize ulaşabilirsiniz. Manisa Büyükşehir Belediyesine gelip tahakkuk işlemleriniz yapıldıktan sonra hafriyat ekibimiz molozları adresinizden alarak bertarafını sağlamaktadır" diye konuştu. - MANİSA

Hafriyat araçlarına gece takibi
Hafriyat araçlarına gece takibi
Hafriyat araçlarına gece takibi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Fatih Öztürk, Manisa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hafriyat araçlarına gece takibi - Son Dakika


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