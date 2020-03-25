Hafriyat atıkları arasında bulunan insan kemikleri korkuttu - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde hafriyat dökülen alanda bulunan insan kemikleri korkuttu.



Alınan bilgiye göre, Tarsus'ta geçimini demir toplayarak kazanan vatandaşlar, D-400 karayolu Keloğlu Köprüsü'nün 100 metre ilerisinde hafriyat atığı alanında demir ararken ceset torbası ve insan kemiklerine rastladı. Durumu polis ekiplerine bildiren hurda toplayıcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Olay yerine gelen polis, Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan eski adıyla 'İskiliç Mezarlığı' olarak bilinen alanın 2012 yılında cenaze sahipleri gözetiminde Şehir Mezarlığı'na taşındığını ve alanda düzleme çalışması yapıldığını belirledi. Kalan molozların ise özel mülkiyet olan bu bölgeye döküldüğünü tespit eden polisler, 5 insana ait kemiklere rastladı. Çıkan kemikler savcılıkça Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı. - MERSİN