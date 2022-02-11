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Hafriyat boşaltırken uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü - Son Dakika

Hafriyat boşaltırken uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü

11.02.2022 11:19
Hafriyat boşaltırken uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü

ŞANLIURFA'da hafriyat boşalttığı kamyonuyla uçuruma yuvarlanan İsa Demir (53), hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da hafriyat boşalttığı kamyonuyla uçuruma yuvarlanan İsa Demir (53), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. İsa Demir'in hafriyat alanına malzeme boşalttığı 33 BEN 86 plakalı kamyonu uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İsa Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Demir'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.Kamyonun çekiciyle bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.


Hafriyat boşaltırken uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü
Hafriyat boşaltırken uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü
Hafriyat boşaltırken uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü
Hafriyat boşaltırken uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü
Hafriyat boşaltırken uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü
Hafriyat boşaltırken uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü
Hafriyat boşaltırken uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü
Hafriyat boşaltırken uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü
Hafriyat boşaltırken uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü
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İsa Demir, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hafriyat boşaltırken uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hafriyat boşaltırken uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü - Son Dakika
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