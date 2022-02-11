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Hafriyat boşaltırken uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Hafriyat boşaltırken uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

11.02.2022 13:56

Şanlıurfa'da hafriyat boşalttığı kamyonuyla uçuruma yuvarlanan 53 yaşındaki İsa Demir yaşamını yitirdi.

Bugün sabah saatlerinde Yenice Mahallesi'nde İsa Demir'in hafriyat alanına malzeme boşalttığı kamyonu uçuruma yuvarlandı.

Hafriyat boşaltırken uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü

YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İsa Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Demir'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Kamyonun çekiciyle bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Hafriyat boşaltırken uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü
Hafriyat boşaltırken uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü
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İsa Demir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hafriyat boşaltırken uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hafriyat boşaltırken uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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