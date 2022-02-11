Hafriyat boşaltırken uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Bugün sabah saatlerinde Yenice Mahallesi'nde İsa Demir'in hafriyat alanına malzeme boşalttığı kamyonu uçuruma yuvarlandı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İsa Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Demir'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Kamyonun çekiciyle bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.