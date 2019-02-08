Hafriyat Çalışması Yapan İş Makinalarının Mazotlarını Çaldılar
24 dakika önce
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Mobilyacılar Organize Sanayi Bölgesine (OSB) hafriyat çalışması yapan iş makinalarının mazotlarının çalınması olayı polisi harekete geçirdi.
Sakarya
'nın Kaynarca
ilçesinde Mobilyacılar Organize Sanayi Bölgesine (OSB
) hafriyat çalışması yapan iş makinalarının mazotlarının çalınması olayı polisi harekete geçirdi.
Olay, Kaynarca ilçesi Mobilyacılar OSB'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde OSB'de hafriyat çalışması yapan H.G.'e ait iş makinalarında bulunan mazot çalındı. Sabah
saatlerinde başlayan mesai ile durumu fark eden iş yeri çalışanları ve sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulundu. İş makinalarından çalınan mazotun 2 bin lira değerinde olduğu öğrenildi. Polis
konuyla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:43 Kaynak: İHA
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