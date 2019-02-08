Son Dakika Haberleri: Hafriyat Çalışması Yapan İş Makinalarının Mazotlarını Çaldılar

Hafriyat Çalışması Yapan İş Makinalarının Mazotlarını Çaldılar

24 dakika önce

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Mobilyacılar Organize Sanayi Bölgesine (OSB) hafriyat çalışması yapan iş makinalarının mazotlarının çalınması olayı polisi harekete geçirdi.

Hafriyat Çalışması Yapan İş Makinalarının Mazotlarını Çaldılar, System.String[]
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Mobilyacılar Organize Sanayi Bölgesine (OSB) hafriyat çalışması yapan iş makinalarının mazotlarının çalınması olayı polisi harekete geçirdi.

Olay, Kaynarca ilçesi Mobilyacılar OSB'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde OSB'de hafriyat çalışması yapan H.G.'e ait iş makinalarında bulunan mazot çalındı. Sabah saatlerinde başlayan mesai ile durumu fark eden iş yeri çalışanları ve sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulundu. İş makinalarından çalınan mazotun 2 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.

Polis konuyla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:43 Kaynak: İHA

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