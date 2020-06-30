Hafriyat döküm alanında çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika

Hafriyat döküm alanında çıkan yangın paniğe sebep oldu

Hafriyat döküm alanında çıkan yangın paniğe sebep oldu Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Sandal Mahallesindeki hafriyat döküm alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Hafriyat döküm alanında çıkan yangın paniğe sebep oldu

Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Yurdun dört bir yanında aynı görüntü! Yasak ve cezaya rağmen asker uğurlamadan vazgeçmiyorlar
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Sandal Mahallesindeki hafriyat döküm alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Sandal Mahallesindeki hafriyat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle hafriyat alanındaki çöplükte çıkan yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Yangını ihbar alan Sandal Mahalle Muhtarı Ahmet Gökçe durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Çevredeki kuru otlara da sıçrayan yangın, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesi kısa sürede söndürüldü. Yangının daha fazla yayılmasını önlemek için seferber olan mahalle muhtarı Ahmet Gökçe, eline geçen bez parçaları ile yangına müdahale etmeye çalıştı.

Mahalle sakinleri arasında paniğe neden olan yangın çevrede bulunan ekili tarlalara sıçramadan söndürüldü.

İtfaiye, Sandal, Kula, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 18:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hafriyat döküm alanında çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika

Son Dakika

00:42 Survivor 2020'de finale sayılı günler kala adaya veda eden isim Nisa oldu 00:02 Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı 23:16 Kolombiya'yı ayağa kaldıran olay! 7 asker, 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu 23:10 Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı 21:39 Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı 21:13 Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi 19:17 Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı 18:11 Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı 15:43 Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı 15:14 Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı 15:12 Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı 15:01 Tokat'ta cenaze ve nişan merasimleri sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor 11:28 Sercan Yıldırım, Survivor'da üst üste 3. kez dokunulmazlık oyunu kazanarak rekor kırdı 10:03 Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak 09:15 Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Survivor 2020'de finale sayılı günler kala adaya veda eden isim Nisa oldu
00:42
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili kritik uyarı: Pandemiye dönüşebilir
00:07
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:01
Yurdun dört bir yanında aynı görüntü! Yasak ve cezaya rağmen asker uğurlamadan vazgeçmiyorlar
23:41
Kolombiya'yı ayağa kaldıran olay! 7 asker, 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu
23:15
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
23:09
İbrahim Tatlıses, 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya'yı eski eşiyle tanıştırmış
23:07
İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
22:53
Abdullah Gül'den çoklu baro yalanlaması: Ben önermedim
22:44
Başsavcılık, Bakan Albayrak ve Esra Albayrak'a yönelik ahlaksız paylaşımlara soruşturma başlattı
22:43
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 01:12:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hafriyat döküm alanında çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]