Hafriyat kamyonları hız sınırı tanımıyor; 10 lira için hız yapıyorlar - Son Dakika

İSTANBUL'da son günlerde hafriyat kamyonları kazaları arttı. Kimi aldığı hafriyatı belirlenen döküm sahasına götürüyor kimi ise hafriyat taşıyacağı bölgeye gidiyor. Hafriyat döküm sahalarına yakın olan mahallelerde oturanlar kamyonların aşırı hız yapmasından şikayetçi. Hafriyat kamyonu sürücüsü de "10 lirayı almak için hızlı gidip geliyor" dedi.

İstanbul'da 14 resmi hafriyat döküm sahası ve sisteme kayıtlı 13 bin hafriyat kamyonu bulunuyor. Hafriyat kamyonlarını her gün yollarda görmek mümkün. Kimi belirlenen hafriyat döküm sahasına giderken kimi de hafriyat ve moloz alacağı bölgeye gidiyor. Ancak gerek otoyollarda gerek ise şehir merkezinde kuralları ihlal edip aşırı hız yapan kamyonlar var. Bu kamyonlar kazalara da sebebiyet veriyor. Bazı hafriyat döküm sahaları kent merkezinden uzakta bulunan mahallelere yakın noktalarda. Bu mahallelerde yaşayanlar kamyonların yaptığı aşırı hız nedeniyle endişe duyarken, kamyon şoförlerine de tepki gösteriyor. O yerlerden biri Eyüpsultan'a bağlı Ağaçlı Mahallesi. Mahalleye yakın bir noktadan her gün yüzlerce kamyon geçiyor. Ağaçlı Mahallesi sakinleri döküm sahasına giden kamyonlar için geçtiğimiz yıllarda yeni bir yol yapıldığını belirtiyor. Ancak buna rağmen bazı hafriyat kamyonlarının mahalle içine girdiği de ifade ediliyor. Zaman zaman hız yaptıklarını kabul eden hafriyat kamyonu sürücüleri ise aşırı hızın nedeninin daha fazla kazanç sağlamak için olduğunu belirtiyor.

"KORKUSUZ İNSANLAR ÇOK HIZLI GEÇİYORLAR"

Ağaçlı Mahallesi'nde yaşayan ve süratli giden hafriyat kamyonlarına tepki gösteren Sevgi Kaban, "Ben stres yaşıyorum. Buradan bile hızla geçiyorlar. Nedir bu böyle? Korkusuz insanlar, çok hızlı geçiyorlar. Ben hayvanlara da üzülüyorum. Birden köpekler, kediler ezilecek diye korkuyorum. Sen istediğin kadar uyar. Ben bir kere 'burada çocuklar, hayvanlar var' dedim. Umursamıyorlar bile. Zarar vermeyelim diye düşünsünler" diye konuştu. Ağaçlı'da yaşayan bir başka vatandaş Murat Çapkınoğlu, "Aşırı hız konusunda tedirginiz. Köyde yaşlısı var, çocuğu var. Sokağa çıkıyorlar. Ayrıca evlerde çamaşırlar var. Onlar da bir sorun. Onlar da ekmek parası kazanıyor ama biz de burada oturuyoruz" ifadelerini kullandı.

"10 LİRAYI ALMAK İÇİN HIZLI GİDİP GELİYORLAR"Hafriyat kamyonu sürücüsü Mirazım Şeyran, "Tabii ki süratli gidenler var. Bu camiada ticari taksiden gelip kamyona binen de çok. Gerçekten sürat yapanlar, dikkatsiz gidenler var. En büyük sorun olarak ise çok çalışanlar var. Sabah 8, gece 12 çalışanlar var. 2 bin TL maaş veriyorlar. Üzerine de seferi 10 lira. Adam 10 lirayı almak için hızlı gidip geliyor. Bir sefer daha alayım diyor. Bunlar kontrol altına alınırsa önlenir. Bu şekilde çalışma durumu büyük bir sıkıntı" şeklinde konuştu.

- İstanbul