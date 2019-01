Hafriyat Kamyonlarına "Araç Takip Sistemi" Freni -3

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarafından 2 Nisan 2018'de yürürlüğe giren uygulama ile şehirde hafriyat, moloz ve hazır beton taşıyan kamyonlara araç takip cihazları takılarak GPS ile izlenme başlandı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarafından 2 Nisan 2018'de yürürlüğe giren uygulama ile şehirde hafriyat, moloz ve hazır beton taşıyan kamyonlara araç takip cihazları takılarak GPS ile izlenme başlandı. Yaklaşık 13 bin hafriyat kamyonunun bulunduğu İstanbul'da sisteme kayıtlı 8 bin 561 hafriyat kamyonu İBB tarafından adım adım izlenirken, aşırı hız yapan ve güzergah dışına çıkıp hafriyat döken kamyon sürücülerine, 2018 yılında toplam 53 milyon 83 bin 956 lira para cezası kesildi. Araç takip sistemi ile birlikte bir önceki yıla göre kesilen cezalarda yarı yarıya azalma oldu.



Kentsel dönüşüm ve büyük projelerin yürütüldüğü İstanbul'da binlerce hafriyat kalıntısı, moloz ve hazır beton taşıyan kamyon çalışıyor. Bu kamyonların şehir içinde karıştığı kazalar ile izinsiz kaçak döküm yapmalarının önüne geçebilmek için İBB tarafından araçlar GPS sistemi ile izlenmeye başladı. 2 Nisan 2018 tarihinde başlayan uygulama ile 8 bin 561 kamyona araç takip sistemi takıldı.



SİSTEME KAYITLI KAMYONLAR ADIM ADIM İZLENİYOR



Sisteme kayıtlı kamyonlar İSTAÇ'ın Çevre Kontrol Merkezinde kurulan sistemle an be an izleniyor. Merkezdeki sistemde kamyonların plakalar bilgileri ve kime ait oldukları kayıt altına alınırken, harita üzerinde güzergahları takip ediliyor. Sistemde döküm alanının dışına atık bırakan kamyonlar mavi renkte alarm veriyor. Hız ihlali yapan araçlar ise sarı renkte alarm veriyor. Sisteme tek tek düşen bildirimler üzerine buradaki çalışanlar yetkili birimlere haber vererek, kurallara uymayan, çevreyi kirleten veya eksikleri olan araç sürücülerine cezalar kesiliyor.







2018'DE 53 MİLYON 83 BİN 956 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ



2 Nisan 2018'de yürürlüğe giren 'Araç Takip Sistemi' ile birlikte bir önceki yıla göre kesilen cezalarda yarı yarıya azalma oldu.



İBB'nin 2017 verilerine göre İstanbul'da kurallara uymayan, döküm alanının dışına atık bırakan, hız ihlali yapan ve eksikleri olan araç sürücülerine 693 idari yaptırım uygulanıp toplamda 123 milyon 856 bin 331 lira para cezası kesilirken, 2018'de ise 378 idari yaptırım uygulanıp toplamda 53 milyon 83 bin 956 lira para cezası kesildi. Kesilen cezalarda bir yıl içerisinde 70 milyon 772 bin 375 lira düşüş yaşandı.







2018'DE HAFRİYAT KAMYONLARININ KARIŞTIĞI KAZALARDA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre ise 2017 yılında İstanbul'da yaşanan kamyon, TIR ve hafriyat kamyonlarının karıştığı kazalarda 61 kişi hayatını kaybetti. Kazaların 4'üne hafriyat kamyonları karışırken 5 kişi hayatını kaybetti. 2018 yılındaki kamyon, TIR ve hafriyat kamyonu kazalarında ise 36 kişi hayatını kaybetti. 2018'de hafriyat kamyonlarının karıştığı 4 kazada ise 4 kişi yaşamını yitirdi.







"BU ÖNLEMİN TEK BAŞINA PROBLEMİ ÇÖZECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUZ"



İstanbul Kamyoncular Esnaf Odası Başkan vekili İhsan Temel sistemin işe yaradığını ancak sorunu tamamıyla çözmediğini belirtti. Temel, "Meseleye sadece hafriyat kamyonlarının şehir içinde trafiğe yaptığı olumsuz etkiler, çevreye yaptığı olumsuz etkileri ve bunları ortadan kaldırmak için çalışmaları bir başlık altında toplayıp, çözmek üzere çareler arıyorsanız, hafriyat kamyonlarının diğer sorunlarını çözmeden, kamyoncuların sosyal, ekonomik sorunlarını çözmeden bu sorunu çözmek pek mümkün değil. Bu bir çare değil ama önleyici bir önlemdir. Bu olayı da önleyicilik bakımdan olumlu karşılıyoruz. Biz bu şehirde yaşıyoruz, çocuklarımız bu şehirde yaşıyor. Biz bu şehrin trafiğini çekiyoruz. Şehir içinde yaşanan olumsuzluklar bize de yansıdığı için bu olumsuzluklara aranan çarelere katkı sunmak bizim de görevimiz. Bu önlemin tek başına problemi çözeceğini düşünmüyoruz. Bu dökenle, dökülen yerden çıkan sorunları çeken toplumla ilgili bir konu. Her tarafı dinlemek, birlikte çareler üretmek en iyisi olur" dedi.







"BU BİR SOSYAL MESELEDİR"



Temel, "Kaçak döküm ve trafikten bahsediyoruz. Fakat döküm alanlarının durumunu hiç konuşmuyoruz. Hafriyat alınan yer ile döküm yapılan yer arasındaki mesafeyi ve bunun getirdiği maliyetleri, bu maliyetleri ortadan kaldırmak için arabasıyla canıyla o işin üzerinde olan insanın hiç değilse evine ekmek götürmek için ne yapması gerektiği konusunu hiç irdelemiyoruz. Genel sorunlar çözüme ulaşmıyor. Günü kurtarıyoruz belki ama sorunu çözmüş olmuyoruz. Döküm genellikle mevsimsel bir işlem. Yani binaların yıkılması, yeniden yapılması belli mevsimlerde oluyor. Bu mevsimlerde de yollarda yoğunluk oluyor. Özellikle yazın yapılan hafriyat dökümleri ve hafriyat dökümleri için yola çıkmalar trafiği olumsuz yönde aksatıyor. Trafiği tehlikeli hale getiriyor. Döküm malzemesinin alındığı yer ile döküm yapılan yer arasındaki mesafenin en kadar olduğunu, bu arkadaşların döküm yaparken ne kadar para kazandıklarını ve para kazanabilmek için kaç sefer yapmaları gerektiğini bilmek lazım. Döküm yapanlara 'dökmesinler' demek işin kolayına kaçmaktır. En azından belediyemizin sefer ücretleri, döküm ücretleri konusunda yapılabilir iyileştirmeleri yapmalarını istiyoruz. Bu bir sosyal meseledir. Sosyal bir maliyeti ortadan kaldırması için gerektiğinde arkadaşlara nasıl toplu taşımalarda bazı yaş gruplarına bazı destekler yapılıyorsa en azından bu sosyal maliyetin ortadan kaldırılması için döküm yapanlara pay ayrılması lazım. Dökümcülerin ekonomik nedenlerle 'daha çok döküm yapayım, para kazanayım. Evime daha çok ekmek götüreyim' kaygısını ortadan kaldıracak bazı önlemlerin alınması gerekir" diye konuştu.







"BU SİSTEMİN OLMASI BİZLER AÇISINDAN DA İYİ"



Çalıştığı araçta takip sistemi olduğunu belirten bir hafriyat kamyonu sürücüsü takip sisteminden araç sahiplerinin memnun olmadıklarını kaydederek, "Kaçak dökümle kimse bir yere varamaz. 100 lira kar yapacağım diye bin lira zarara giriyorsun. Büyükşehir senin kaçak döküm yaptığını görüyor" dedi. Bir başka sürücü ise, "Kaçak döküm yapılmaması için takip sisteminin olması lazım. Olmazsa adam döktükten sonra kaçıp, gidiyor. Bu sistemin olması bizler açısında da iyi" diye konuştu. - İstanbul

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

18 Saatlik PM'nin Ardından CHP'nin İstanbul Adayları Belli Oldu

Son Anketi Açıklayan ORC Araştırma Genel Koordinatörü Pösteki: AK Parti Bir İlki Yaşıyor

HDP, İstanbul ve Ankara Dahil 7 Büyükşehirde Aday Çıkarmayacak

İstanbul'da Alkollü İçecek Fabrikası Alev Alev Yandı