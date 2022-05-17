HAFRİYAT KAMYONU BARİYERLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ; ŞOFÖR YARALANDI - Son Dakika
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HAFRİYAT KAMYONU BARİYERLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ; ŞOFÖR YARALANDI

17.05.2022 13:09

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, devrilen taş yüklü hafriyat kamyonunun şoförü Ahmet Kuran yaralandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, devrilen taş yüklü hafriyat kamyonunun şoförü Ahmet Kuran yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, TEM Otoyolu Körfez gişeleri bağlantı yolunda meydana geldi. Ahmet Kuran idaresindeki 41 RE 719 plakalı taş yüklü hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlerin üzerine devrildi. Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yaralanan sürücü Kuran'ı araçtan çıkardı. İlk müdahalesi yapılan Ahmet Kuran, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Parçalara ayrılan hafriyat kamyonunun arka bölümüne saplanan bariyerler ekipler tarafından kesilerek çıkarıldı. Kaza nedeniyle kapatılan yol hafriyat kamyonunun kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

HAFRİYAT KAMYONU BARİYERLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ; ŞOFÖR YARALANDI
HAFRİYAT KAMYONU BARİYERLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ; ŞOFÖR YARALANDI
HAFRİYAT KAMYONU BARİYERLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ; ŞOFÖR YARALANDI
HAFRİYAT KAMYONU BARİYERLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ; ŞOFÖR YARALANDI
HAFRİYAT KAMYONU BARİYERLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ; ŞOFÖR YARALANDI
HAFRİYAT KAMYONU BARİYERLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ; ŞOFÖR YARALANDI
HAFRİYAT KAMYONU BARİYERLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ; ŞOFÖR YARALANDI
HAFRİYAT KAMYONU BARİYERLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ; ŞOFÖR YARALANDI
HAFRİYAT KAMYONU BARİYERLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ; ŞOFÖR YARALANDI
HAFRİYAT KAMYONU BARİYERLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ; ŞOFÖR YARALANDI

YORUMLAR
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TEM'de taş yüklü hafriyat kamyonu önce bariyerlere çarptı, sonra şarampole devrildi TEM'de taş yüklü hafriyat kamyonu önce bariyerlere çarptı, sonra şarampole devrildi PENDİK'TE HAFRİYAT KAMYONUNUN KORKUTAN MANEVRASI PENDİK'TE HAFRİYAT KAMYONUNUN KORKUTAN MANEVRASI
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel HAFRİYAT KAMYONU BARİYERLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ; ŞOFÖR YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: HAFRİYAT KAMYONU BARİYERLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ; ŞOFÖR YARALANDI - Son Dakika
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