Hafriyat kamyonu belediye işçisini ezdi: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hafriyat kamyonu belediye işçisini ezdi: 1 ölü - Son Dakika

Hafriyat kamyonu belediye işçisini ezdi: 1 ölü

6 saat önce

Malatya'da yol açma çalışması yürüten belediyeye ait kamyon, geri manevra yaptığı esnada arkada bulunan işçilerden birini ezdi.

Hafriyat kamyonu belediye işçisini ezdi: 1 ölü, System.String[]

Malatya'da yol açma çalışması yürüten belediyeye ait kamyon, geri manevra yaptığı esnada arkada bulunan işçilerden birini ezdi. Olay yerinde hayatını kaybeden işçinin yıllık izne çıkma planı yaptığı öğrenildi.


Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevat Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, MAŞTİ mevkisinde yol açma çalışması yapan Malatya Büyükşehir Belediyesine ait 44 BA 561 plakalı hafriyat kamyonu, geri manevra yaptığı sırada arkada bulunan işçilerden Mevlüt Kaya'ya (35) çarptı. Feci kazada kamyonun altında kalan Mevlüt Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken,Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı. Kazada ölen işçinin yarın 1 aylık izne çıkmayı planladığı öğrenildi.


Cenaze, cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı - MALATYA

Mevlüt Kaya, Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:36 Kaynak: İHA
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