Hafriyat kamyonu binaya çarptı, korku dolu anlar yaşandı - Son Dakika
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Hafriyat kamyonu binaya çarptı, korku dolu anlar yaşandı

09.05.2022 20:03

Arnavutköy'de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu yol kenarındaki binaya çarptı.

Arnavutköy'de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu yol kenarındaki binaya çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyon kullanılamaz hale gelirken, çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Arnavutköy Haraççı- Hadımköy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet P. kontrolündeki 34 FAF 424 plakalı hafriyat kamyonu, Haraççı Merkez Camii önüne geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki binaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle çevredekiler korku dolu anlar yaşadı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Cadde bir süre trafiğe kapatılırken kullanılamaz hale gelen hafriyat kamyonu çekici ile yoldan çekildi.

"GALİBA KAVGA EDİYORLARMIŞ"

Kaza anında olay yerinde bulunan bir görgü tanığı, "Şoför ve yanındaki kişi araç içerisinde kavga ediyorlarmış galiba öyle duydum ben birbirine vurunca arkaya savrulmuş ve binaya çarpmış. İçerisinden sağlam çıkmışlar herhangi bir yaralanan olmamış" dedi.

(Batuhan Toprak/İHA)

Hafriyat kamyonu binaya çarptı, korku dolu anlar yaşandı
Hafriyat kamyonu binaya çarptı, korku dolu anlar yaşandı
Hafriyat kamyonu binaya çarptı, korku dolu anlar yaşandı
Hafriyat kamyonu binaya çarptı, korku dolu anlar yaşandı
Hafriyat kamyonu binaya çarptı, korku dolu anlar yaşandı
Hafriyat kamyonu binaya çarptı, korku dolu anlar yaşandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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