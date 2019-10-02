Hafriyat kamyonu binaya çarptı, zemin kattaki genç faciadan kıl payı kurtuldu

HAFRİYAT KAMYONU SÜRÜCÜSÜ: FRENLER TUTMADI
Hafriyat kamyonunun frenlerinin tutmadığını iddia eden sürücüsü Yasin Çadırcı, "Ben buraları iyi bilmiyorum. Okula kum götürecektim. Ben burada bekliyordum beni buradan gideceğim okula götüreceklerdi. Ama beni almaya gelmediler. Bende kamyonu çalıştırdım yokuş aşağı inerken frenler tutmadı. Daha sonra eve girdim" dedi.
DEPREM OLUYOR ZANNETTİM ÜZERİME BETON BLOKLAR GELDİ
Kaza anında odada bilgisayar masasında oturduğunu söyleyen Muhammet Sait Kaplan, "Ben bilgisayarın başında evde oturuyordum. Yanımda benim sandalye vardı. Kamyon eve girdi ben başta deprem oluyor zannettim. Sonra üzerime beton bloklar geldi. Bende kaçayım derken koltuklu sandalyem vardı duvardan kopan parçalar sandalyeye çarptı. Bende o sırada yere düştüm. Eşyalarım her şeyim gitti. Bende her hangi bir şey yok. Ben odada tektim yan odada iki arkadaşım vardı." dedi.
Görüntü Dökümü:
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-Muhabir anonsu
-Kaza yerinden görüntü
-Eve çarpan hafriyat kamyonu
-Çevrede toplanan vatandaşlar
-Olay yerindeki polis zabıta ve itfaiye ekipleri
-Kamyon sürücüsü ile röp
-Hasar gören daire
-Dairenin içinden görüntü
-Yere saçılan duvar parçaları
-Kazadan yara almadan kurtulan kişi ile röp
-Genel ve detaylar