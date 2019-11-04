Hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafriyat kamyonunun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:20 Kaynak: İHA
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafriyat kamyonunun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Nurdağı ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Hamidiye Mahallesi'nde A.P. (21) yönetimindeki 33 PY 570 plakalı hafriyat yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yaklaşık 8 metrelik şarampole devrildi. Feci kazada sürücü A.P. yaralanırken, yanında bulunan B.Ş. ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada ölen B.Ş. Hamidiye Mahallesi'nde öğle namazının ardından dualarla toprağa verildi. - GAZİANTEP
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