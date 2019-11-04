Hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Nurdağı ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Hamidiye Mahallesi'nde A.P. (21) yönetimindeki 33 PY 570 plakalı hafriyat yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yaklaşık 8 metrelik şarampole devrildi. Feci kazada sürücü A.P. yaralanırken, yanında bulunan B.Ş. ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Halk Otobüsleri Başkan Vekili Pelen, 1 kişinin ölümüne yol açan otobüs şoförünü savundu: Kasti bir şey olsa, niye frene bassın