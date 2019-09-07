Son Dakika Haberleri: Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
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Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da, hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralanırken, kazadan sonra alev alan kamyon itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da, hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralanırken, kazadan sonra alev alan kamyon itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Akçalı Köyü yakınlarında bulunan bir şantiyede bulunan Kemal S., idaresindeki 06 BZ 9736 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaşanılan kazada yaralanan sürücü Kemal S., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanılan kaza sonrası alev alan kamyon ise olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince büyümeden söndürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, İtfaiye, Akçalı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 02:01 Kaynak: İHA
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