Hafriyat Kamyonu Devrildi
14 dakika önce
Niğde'de devrilen hafriyat kamyonunun şoförü kazayı sıyrıklarla atlattı.
Niğde'de devrilen hafriyat kamyonunun şoförü kazayı sıyrıklarla atlattı.
Edinilen bilgiye göre, A.A'nın kullandığı 01 BA 101 plakalı harfiyat kamyonu, Ulukışla İlçesi Çiftehan köyünde demiryolu alt geçidine malzeme indirirken devrildi.
Kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:27 Kaynak: İHA
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