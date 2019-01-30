Son Dakika Haberleri: Hafriyat Kamyonu Devrildi

Hafriyat Kamyonu Devrildi

14 dakika önce

Niğde'de devrilen hafriyat kamyonunun şoförü kazayı sıyrıklarla atlattı.

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Niğde'de devrilen hafriyat kamyonunun şoförü kazayı sıyrıklarla atlattı.

Edinilen bilgiye göre, A.A'nın kullandığı 01 BA 101 plakalı harfiyat kamyonu, Ulukışla İlçesi Çiftehan köyünde demiryolu alt geçidine malzeme indirirken devrildi.

Kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:27 Kaynak: İHA

Çiftehan, Ulukışla, Niğde, 3. Sayfa
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