Hafriyat kamyonu devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu - Son Dakika

Kaza sonrası yola dökülen hafriyat, belediye ekiplerince temizlendi. Bir süre aksayan trafik kamyonun vinç yardımıyla kaldırılmasıyla son buldu. - YOZGAT

Kaza Cemaloğlu köyü yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki Ş.D. yönetimindeki 06 FZ 5440 plakalı hafriyat kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, devrilen kamyondaki hafriyat yola dağıldı. Kamyon devrildiği sırada yoldan araç geçmemesi ise olası bir facianın önüne geçti.

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