Hafriyat kamyonu devrildi, tonlarca talaş yola döküldü - Son Dakika
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Hafriyat kamyonu devrildi, tonlarca talaş yola döküldü

17.06.2022 14:00
Hafriyat kamyonu devrildi, tonlarca talaş yola döküldü

Denizli'de viraja hızlı giren hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu tonlarca talaş yola dökülerek trafiği kapattı.

Denizli'de viraja hızlı giren hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu tonlarca talaş yola dökülerek trafiği kapattı.

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Kumkısık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; talaş yüklü hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu viraja hızlı girerek devrildi. Kaza sonrası tonlarca talaş yola döküldü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Saatler boyunca trafiğe kapatılan yol, tırın kaldırılmasıyla açılırken, yola dökülen talaşlar ise görevliler tarafından başka bir araca yüklendi. - DENİZLİ

Hafriyat kamyonu devrildi, tonlarca talaş yola döküldü
Hafriyat kamyonu devrildi, tonlarca talaş yola döküldü
Hafriyat kamyonu devrildi, tonlarca talaş yola döküldü
Hafriyat kamyonu devrildi, tonlarca talaş yola döküldü
Hafriyat kamyonu devrildi, tonlarca talaş yola döküldü

YORUMLAR
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Merkezefendili Öğrenciler, Okul Stresini Şemikler Doğal Yaşam Parkı'nda Atıyor Merkezefendili Öğrenciler, Okul Stresini Şemikler Doğal Yaşam Parkı'nda Atıyor Merkezefendi startı verdi Merkezefendi startı verdi
Kaynak: İHA

Merkezefendi, Kumkısık, İtfaiye, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hafriyat kamyonu devrildi, tonlarca talaş yola döküldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hafriyat kamyonu devrildi, tonlarca talaş yola döküldü - Son Dakika
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