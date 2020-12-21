Hafriyat kamyonu devrildi tonlarca toprak yola döküldü - Son Dakika

Hafriyat kamyonu devrildi tonlarca toprak yola döküldü

21.12.2020 18:37
Hafriyat kamyonu devrildi tonlarca toprak yola döküldü, System.String[]

Avcılar Bağlantı Yolu Esenyurt mevkiinde hafriyat kamyonu devrildi.

HARAMİDERE - Avcılar Bağlantı Yolu Esenyurt mevkiinde hafriyat kamyonu devrildi. Tonlarca hafriyat yola dökülürken iki şerit trafiğe kapandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Haramidere - Avcılar Bağlantı Yolu Esenyurt mevkiinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 41 B 0334 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü iddiaya göre viraja hızlı girdi. Bu sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle hafriyat kamyonu yan yattı. Kaza sonrası dorsede bulunan hafriyat malzemesi yola döküldü. 3 şeritli yolun ikisi trafiğe tamamen kapandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırılırken yola dökülen hafriyatı temizlemek için kaza yerine kepçe ve kamyon getirildi. Yola dökülen hafriyat kepçe yardımı ile kamyona yüklendi. Trafik polisleri de kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğunu tek şeritten devam etmesini sağladı. Hafriyatın temizlenmesinin ardından kamyon çekici ile kaldırıldı.


- İstanbul
Hafriyat kamyonu devrildi tonlarca toprak yola döküldü
Hafriyat kamyonu devrildi tonlarca toprak yola döküldü
Hafriyat kamyonu devrildi tonlarca toprak yola döküldü

Esenyurt, Avcılar, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hafriyat kamyonu devrildi tonlarca toprak yola döküldü - Son Dakika


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