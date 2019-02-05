Son Dakika Haberleri: Hafriyat Kamyonu Evin Bahçesine Devrildi

Hafriyat Kamyonu Evin Bahçesine Devrildi

45 dakika önce

Ersan SAN / İstanbul DHABeylikdüzü'nde yol çalışması yapıldığı sırada, belediyeye ait hafriyat kamyonu, freni boşalarak park edildiği yerden yokuş aşağı geri geri gidip bir evin bahçesine devrildi.

Hafriyat Kamyonu Evin Bahçesine Devrildi, System.String[]
Ersan SAN/ İstanbul DHA

Beylikdüzü'nde yol çalışması yapıldığı sırada, belediyeye ait hafriyat kamyonu, freni boşalarak park edildiği yerden yokuş aşağı geri geri gidip bir evin bahçesine devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Dereağzı Mahallesi Buket Sokak üzerinde meydana geldi. Yol çalışması yapıldığı sırada, Beylikdüzü Belediyesi'ne ait hafriyat kamyonu sürücüsü tarafından yol kenarına park edildi. İçerisinde kimsenin olmadığı sırada freni boşalan kamyon, yokuş aşağı geri geri gidererek müstakil bir evin bahçesine düşerek devrildi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü;

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-Devrilen kamyon 

- Polis ekipleri

-Yoldaki iş makinesi

Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:42 Kaynak: DHA

Beylikdüzü, İstanbul, 3. Sayfa
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