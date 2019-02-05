Hafriyat Kamyonu Evin Bahçesine Devrildi
45 dakika önce
Ersan SAN / İstanbul DHABeylikdüzü'nde yol çalışması yapıldığı sırada, belediyeye ait hafriyat kamyonu, freni boşalarak park edildiği yerden yokuş aşağı geri geri gidip bir evin bahçesine devrildi.
Ersan SAN/ İstanbul
DHA Beylikdüzü
'nde yol çalışması yapıldığı sırada, belediyeye ait hafriyat kamyonu, freni boşalarak park edildiği yerden yokuş aşağı geri geri gidip bir evin bahçesine devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Dereağzı Mahallesi Buket Sokak üzerinde meydana geldi. Yol çalışması yapıldığı sırada, Beylikdüzü Belediyesi
'ne ait hafriyat kamyonu sürücüsü tarafından yol kenarına park edildi. İçerisinde kimsenin olmadığı sırada freni boşalan kamyon, yokuş aşağı geri geri gidererek müstakil bir evin bahçesine düşerek devrildi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü;
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-Devrilen kamyon
- Polis
ekipleri
-Yoldaki iş makinesi
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:42 Kaynak: DHA
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