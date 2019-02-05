Hafriyat Kamyonu Evin Bahçesine Devrildi
28 dakika önce
BEYLİKDÜZÜ'nde yol çalışması yapıldığı sırada, belediyeye ait hafriyat kamyonu, freni boşalarak park edildiği yerden yokuş aşağı geri geri gidip bir evin bahçesine devrildi.
BEYLİKDÜZÜ'nde yol çalışması yapıldığı sırada, belediyeye ait hafriyat kamyonu, freni boşalarak park edildiği yerden yokuş aşağı geri geri gidip bir evin bahçesine devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Dereağzı Mahallesi Buket Sokak üzerinde meydana geldi. Yol çalışması yapıldığı sırada, Beylikdüzü Belediyesi
'ne ait hafriyat kamyonu sürücüsü tarafından yol kenarına park edildi. İçerisinde kimsenin olmadığı sırada freni boşalan kamyon, yokuş aşağı geri geri gidererek müstakil bir evin bahçesine düşerek devrildi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı. - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:05 Kaynak: DHA
Ünlü Futbolcu, Arabayı Perte Çıkarıp Fotoğraf Paylaştı
İstanbul'da Korkunç Kaza! Kadın Müşteri Otomobilden Fırladı
Son Dakika! Şişli'de Polisle Şüpheliler Arasında Çatışma Çıktı
Rusya'da 130'dan Fazla Noktada Bomba Alarmı! 30 Bin Kişi Tahliye Edildi