Son Dakika Haberleri: Hafriyat Kamyonu Evin Bahçesine Devrildi

Hafriyat Kamyonu Evin Bahçesine Devrildi

28 dakika önce

BEYLİKDÜZÜ'nde yol çalışması yapıldığı sırada, belediyeye ait hafriyat kamyonu, freni boşalarak park edildiği yerden yokuş aşağı geri geri gidip bir evin bahçesine devrildi.

Hafriyat Kamyonu Evin Bahçesine Devrildi, System.String[]
BEYLİKDÜZÜ'nde yol çalışması yapıldığı sırada, belediyeye ait hafriyat kamyonu, freni boşalarak park edildiği yerden yokuş aşağı geri geri gidip bir evin bahçesine devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Dereağzı Mahallesi Buket Sokak üzerinde meydana geldi. Yol çalışması yapıldığı sırada, Beylikdüzü Belediyesi'ne ait hafriyat kamyonu sürücüsü tarafından yol kenarına park edildi. İçerisinde kimsenin olmadığı sırada freni boşalan kamyon, yokuş aşağı geri geri gidererek müstakil bir evin bahçesine düşerek devrildi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:05 Kaynak: DHA

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