Hafriyat kamyonu evin duvarına çarptı, vatandaşlar deprem oluyor sandı

Kazayı yapan aracın sürücüsü Yasin Çadırcı: "Okula malzeme götürecektim, frenim tutmadı"

Vatandaş o anları böyle anlattı: "Deprem oluyor sandım"

İSTANBUL - Kağıthane'de yokuş aşağı inerken freni tutmayan hafriyat kamyonu bir evin duvarına çarparak durabildi, evin içindeki vatandaş neye uğradığını şaşırdı. Olay anında evde olan vatandaş, "Deprem oluyor sandım" dedi.

Kaza, Kağıthane Telsizler Mahallesi Bakım Sokak'ta bugün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağın başında aracını çalıştıran ve yokuşu inmeye başlayan Yasin Çadırcı isimli sürücü kısa bir süre sonra aracın frenlerinin tutmadığını fark etti. Çadırcı yönetimindeki hafriyat kamyonu yokuş aşağı hızlı bir şekilde inmeye başladı ve süratin etkisiyle virajı alamayan araç sokağın sonunda bulunan bir evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafriyat kamyonunun ön kısmı evin giriş katında bulunan dairenin yatak odasına kadar girdi. Odasında bilgisayar başında otururken kamyonun duvarı yıkarak içeri girdiğini gören vatandaş neye uğradığını şaşırdı. Dairenin duvarında ve odada maddi hasar meydana geldi. Kamyon sürücüsü ve o esnada evin içinde bulunan bir vatandaş şans eseri kazadan yara olmadan kurtuldu. Kazanın ardından vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.

Kaza anında odasında bilgisayar başında olan Muhammed Seyit Kaplan isimli vatandaş yaşadığı olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı.

"Deprem oluyor sandım"

Kaza anında kamyonun girdiği evin yatak odasında bulunan Muhammed Seyit Kaplan, "Bilgisayarımın başında oturuyordum. Kamyon bir anda içeri girdi ve ben ilk başta deprem oluyor zannettim. Kaçmak isterken koltuğa çarptım ve yere düştüm. Eşyalar falan hep kullanılamayacak hale geldi. Allah'a şükür onun haricinde bir sıkıntı yok. O esnada odada tek başımaydım" şeklinde konuştu.

"Okula malzeme götürecektim, frenim tutmadı"

Kazayı yapan aracın sürücüsü Yasin Çadırcı, "Yukarıda bekliyordum, sonra aracımı çalıştırdım. Sonra frenim tutmadı ve oradan buraya kadar geldim. Buralarda bir yerde yeni yapılan bir okul var, ona malzeme götürecektim. Ben buraları bilmiyorum, başka bir arkadaş buradan gelip alacaktı beni ama gelmedi" dedi.

Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Apartmanın giriş katında bulunan daireye çarpan kamyonun kısa süre içerisinde bulunduğu yerde çıkartılacağı belirtildi.