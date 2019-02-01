Hafriyat Kamyonu Gaz Tankerine Çarptı, Faciadan Dönüldü
35 dakika önce
Kuzey Marmara Otoyolu girişinde hafriyat kamyonu gaz tankerine çarptı.
Kuzey Marmara
Otoyolu girişinde hafriyat kamyonu gaz tankerine çarptı. Kaza sonrası hafriyat kamyonu alev alev yandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Kuzey Marmara Otoyolu İkitelli mevkii Atatürk Havalimanı
istikametinde meydana geldi. Hafriyat kamyonu, önünde seyir halinde olan 34 BJJ 574 plakalı gaz tankerine çarptı. Kaza nedeniyle hafriyat kamyonunda yangın çıktı. Kamyon alev alev yanarken, gaz tankerinde de sızıntı meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. İtfaiye
erleri yangına köpükle müdahale ederken, polis ekipleri de gaz tankerinde yaşanabilecek olası bir patlamaya karşın yoğun güvenlik önlemi aldı. Otoyolun Atatürk Havalimanı istikameti trafiğe tamamen kapatıldı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.
(Volkan Kayalar - Murat Delice
- Serdar Ünal/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:16 Kaynak: İHA
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