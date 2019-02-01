Hafriyat Kamyonu Gaz Tankerine Çarptı, Faciadan Dönüldü

Hafriyat kamyonu gaz tankerine çarptı, faciadan dönüldü Hafriyat kamyonu alev alev yanarken, gaz tankerinde sızıntı yaşandı Ekipleri gaz tankerinde yaşanabilecek olası bir patlamaya karşın yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Hafriyat kamyonu gaz tankerine çarptı, faciadan dönüldü

Hafriyat kamyonu alev alev yanarken, gaz tankerinde sızıntı yaşandı

Ekipleri gaz tankerinde yaşanabilecek olası bir patlamaya karşın yoğun güvenlik önlemleri aldı. İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu girişinde hafriyat kamyonu gaz tankerine çarptı. Kaza sonrası hafriyat kamyonu alev alev yandı.

Edinilen bilgilere göre olay Kuzey Marmara Otoyolu İkitelli mevkii Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. Hafriyat kamyonu, önünde seyir halinde olan 34 BJJ 574 plakalı gaz tankerine çarptı. Kaza nedeniyle hafriyat kamyonundan yangın çıktı. Kamyon alev alev yanarken, gaz tankerinde de sızıntı meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. İtfaiye erleri yangına köpükle müdahale ederken, polis ekipleri de gaz tankerinde yaşanabilecek olası bir patlamaya karşın yoğun güvenlik önlemi aldı. Otoyol Atatürk Havalimanı istikametine trafiğe tamamen kapatıldı.

İtfaiyenin olay yerinden soğutma çalışmaları sürüyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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