Son Dakika Haberleri: Hafriyat Kamyonu Gaz Tankerine Çarptı, Sızıntı Yaşandı

Hafriyat Kamyonu Gaz Tankerine Çarptı, Sızıntı Yaşandı

1 saat önce

Kuzey Marmara Otoyolu girişinde hafriyat kamyonu gaz tankerine çarptı.

Hafriyat Kamyonu Gaz Tankerine Çarptı, Sızıntı Yaşandı, System.String[]
Kuzey Marmara Otoyolu girişinde hafriyat kamyonu gaz tankerine çarptı. Kaza sonrası itfaiye ekiplerinin sızıntı yaşanan gaz tankerine köpükle müdahale ettiği o anlar havadan drone ile görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kuzey Marmara Otoyolu İkitelli mevkii Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. Hafriyat kamyonu, önünde seyir halinde olan 34 BJJ 574 plakalı gaz tankerine çarptı. Kaza nedeniyle hafriyat kamyonunda yangın çıktı. Sızıntı yaşanan tankere itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği o anlar ise havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde itfaiye erlerinin yangına köpükle müdahale ettiği ve ekiplerin çevrede güvenlik önlemi aldığı görüldü. İtfaiye ekiplerinin tankeri soğutma çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Marmara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den, Aday Çıkarmadıkları Büyükşehirlerle İlgili Açıklama Geldi İnternetten Araç Teybi Siparişi Veren Vatandaş, Kutuyu Açınca Şoke Oldu

Bitişikteki Dükkanın Duvarını Kırarak 2 Milyon Liralık Vurgun Yaptılar Canlı Yayında Sunucuyu Dudağından Öpmeye Kalkışan Meksikalı Milletvekili, İşinden İstifa Etmek Zorunda Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 18:48:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hafriyat Kamyonu Gaz Tankerine Çarptı, Sızıntı Yaşandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]