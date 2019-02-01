Hafriyat Kamyonu Gaz Tankerine Çarptı...söndürme Çalışmaları Havadan Görüntülendi
1 saat önce
Hafriyat kamyonu gaz tankerine çarptı.
Hafriyat kamyonu gaz tankerine çarptı...Söndürme çalışmaları havadan görüntülendi
İSTANBUL - Kuzey Marmara
Otoyolu girişinde hafriyat kamyonu gaz tankerine çarptı. Kaza sonrası itfaiye ekiplerinin yanan gaz tankerine köpükle müdahale ettiği o anlar havadan drone ile görüntülendi.
Edinilen bilgilere göre kaza, Kuzey Marmara Otoyolu İkitelli mevkii Atatürk Havalimanı
istikametinde meydana geldi. Hafriyat kamyonu, önünde seyir halinde olan 34 BJJ 574 plakalı gaz tankerine çarptı. Kaza nedeniyle hafriyat kamyonunda yangın çıktı. Sızıntı yaşanan tankere İtfaiye
ekiplerinin müdahale ettiği o anlar ise havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde itfaiye erlerinin yangına köpükle müdahale ettiği görülürken ekiplerin çevrede güvenlik önlemi aldığı görüldü. İtfaiye ekiplerinin tankeri soğutma çalışmaları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA
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