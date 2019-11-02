Son Dakika Haberleri: Hafriyat kamyonu ile akaryakıt tankeri çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Hafriyat kamyonu ile akaryakıt tankeri çarpıştı: 1 yaralı

Hafriyat kamyonu ile akaryakıt tankeri çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde hafriyat kamyonu ile akaryakıt tankerinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Hafriyat kamyonu ile akaryakıt tankeri çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde hafriyat kamyonu ile akaryakıt tankerinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Hacı Ömerli Mahallesinde meydana gelen kazada, Çanakkale yönünden İzmir yönüne seyir halinde olan E.G. (33) yönetimindeki 35 HBZ 18 plakalı tanker, aynı istikamette gitmekte olan M.Ç. idaresindeki hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kazada tanker şoförü E.G., sürücü kabininde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. E.G., sıkıştığı kabinden itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle kurtarıldı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü E.G. yaralı olarak Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahale sonrasında yaralı, Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:32 Kaynak: İHA
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